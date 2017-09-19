Сотрудник ФСБ рассказал, как готовили сумку с 2 млн долларов для Улюкаева. Подробности

Калугин — очередной свидетель обвинения. Он рассказал, что 14 ноября 2016 года возле здания "Роснефти", помимо понятых и оперативников, находились только сам Улюкаев и его водитель.

Следственное мероприятие длилось около шести часов: началось в 17.30, а завершилось после 23.00. Министр экономического развития был задержан не сразу, утверждал свидетель. Подробнее об этом из зала суда рассказал журналист.

Андрей Карев,

журналист:

Калугин проводил осмотр места происшествия. Он находился непосредственно при следственном эксперименте, когда на сумку нанесли специальную жидкость, после чего руки Улюкаева и его водителя были освещены специальным фонариком, где как раз и обнаружилось то, что они эту сумку трогали. На вопрос следователя, как он взял эту сумку, Улюкаев отказался отвечать. Его водитель лишь уточнил, что сумку он передвигал, когда они отправлялись, то есть он передвигал ее в багажнике. Свидетель добавил, что автомобиль Улюкаева остановили сотрудники ФСБ, они обнаружили эти денежные средства и эту помеченную сумку. Свидетель подчеркнул, что у Улюкаева не отбирали телефон, и он мог спокойно передвигаться, то есть это не было задержанием, а было следственным экспериментом. После всех следственных мероприятий Улюкаева доставили в главное управление Следственного комитета для дальнейшего разбирательства. Адвокат Улюкаева пытался доказать, что именно в "Роснефти" произошло задержание, хотя оперативник это отрицал, он говорил, что задержание состоялось намного позже.

Алексей Калугин — сотрудник управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ, которое занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы. Он также сообщил в суде, что заявление на Улюкаева поступило в ФСБ 28 октября 2016 года. Его написали Игорь Сечин и руководитель службы безопасности "Роснефти" Олег Феоктистов.

Улюкаев приехал в офис "Роснефти" по просьбе Сечина, где, как утверждает обвинение, после того, как он получил сумку с деньгами, его машину остановили, а самого его вскоре доставили в Следственный комитет. Свидетель Калугин также сообщил, что указание на задержание машины Алексея Улюкаева на территории офиса "Роснефти" он получил от руководителя управления "К" ФСБ Ивана Ткачева.

Однако эксперты ставят под сомнение законность возбуждения дела в отношении экс-министра, пишет "Росбалт".

По мнению источника агентства, знакомого с ситуацией, сотрудник ФСБ невольно поймал себя в ловушку. "Есть закон об оперативно-розыскной деятельности (ОРД), а есть УПК (Уголовно-процессуальный кодекс). Если бы сотрудники ФСБ (как оперативники) просто "поймали" Улюкаева с поличным, а затем передали материалы в СКР для возбуждения дела, то все было бы без нарушений, в рамках закона об ОРД. В данном же случае Калугин признает, что действовал как дознаватель, даже провел первичные следственные действия. А если он действовал как дознаватель, то это уже попадает под действия не закона об ОРД, а — УПК.

В соответствии с законом дознаватель не может передать материалы напрямую в СКР. Согласно статьям 145, 156, 148 УПК дознаватель обязан сам принять решение. Например, провести неотложные следственные действия, в том числе — осмотр места происшествия. Что и было сделано. А дальше, согласно УПК, дознаватель должен лично принять решение о возбуждении дела, а материалы передать исключительно в прокуратуру. Именно надзорное ведомство должно определить, кому потом направить эти материалы для дальнейшего расследования. А тут выходит, что был серьезно нарушен порядок, установленный УПК. Дознаватель, проведя первичные следственные действия и, не вынеся никого решения, сразу передал материалы в СКР — в обход прокуратуры".

Из-за этого весьма шаткой оказывается ситуация с задержанием Улюкаева. "Дознаватель (в данном случае это — сотрудник ФСБ) имел все полномочия на месте возбудить дело и принять решение о задержании Улюкаева. Вместо этого министра непонятно в каком процессуальном статусе "добровольно-принудительно" везут в СКР. "Смешивать" закон об ОРД и УПК — частая "болезнь" сотрудников ФСБ. Но это является нарушением законодательства. Честно говоря, в данном случае надо было отработать более грамотно и четко. Теперь у стороны защиты появился отличный "козырь", — полагает собеседник агентства.

Ранее источник "Росбалта" обратил внимание на неубедительность "улики" в виде записи разговора Улюкаева и главы "Роснефти" Игоря Сечина, передававшего чемоданчик с $2 млн. Сечин не выполнил инструкции сотрудников ФСБ, полученные перед операцией по задержанию экс-главы Минэкономразвития, из-за этого на аудиозаписи разговоров в офисе нефтяного гиганта не присутствуют ключевые фразы, которые могли бы служить подтверждением того, что Улюкаев осознавал получение именно взятки, а не неизвестного подарка от уважаемого человека.