Сотрудник МТС продавал паспортные данные новосибирских абонентов

Он фотографировал на свой IPhone паспорта, которые абоненты предоставляли при покупке sim-карт. Затем, с 1 по 27 сентября 2016 года, за вознаграждение в 15 тыс. рублей, переслал по интернету данные 34 человек. Кому и зачем понадобилась эта информация, правоохранительным органам выяснить так и не удалось.

По решению Калининского районного суда Никита Блинков был осужден на год и шесть месяцев условно с таким же испытательным сроком. Ставший орудием преступления IPhone конфискован в собственность государства, пишет Тайга.инфо.