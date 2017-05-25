Сотрудник МТС продавал паспортные данные новосибирских абонентов

В Новосибирске 22-летний Никита Блинков осужден за разглашение паспортных данных 34 абонентов компании МТС, в которой он работал.
Он фотографировал на свой IPhone паспорта, которые абоненты предоставляли при покупке sim-карт. Затем, с 1 по 27 сентября 2016 года, за вознаграждение в 15 тыс. рублей, переслал по интернету данные 34 человек. Кому и зачем понадобилась эта информация, правоохранительным органам выяснить так и не удалось.
По решению Калининского районного суда Никита Блинков был осужден на год и шесть месяцев условно с таким же испытательным сроком. Ставший орудием преступления IPhone конфискован в собственность государства, пишет Тайга.инфо.
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