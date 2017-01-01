Сотрудники "Алтай-Кокса" победили в краевых соревнованиях по лыжным гонкам

Ежегодные краевые состязания проводятся в форме эстафеты. В 73-м сезоне, посвященном 100-летию газеты, приняли участие около 800 лыжников из почти двухсот команд края.

В эстафете среди коллективов промышленных предприятий в очередной раз первое место заняла команда сотрудников "Алтай-Кокса": Максим Кузнецов, Алексей Кожевин, Александр Алексеев и Алексей Ямцов. На втором месте – тоже команда заводчан: Константин Колпаков, Максим Пастухов, Алексей Мацкевич, Вячеслав Быстрицкий.

Спортсмены "Алтай-Кокса" уже не первый год принимают участие в лыжных соревнованиях краевого и всероссийского уровня благодаря финансовой поддержке предприятия.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Группа НЛМК в социальных сетях: Facebook, Twitter, "ВКонтакте", YouTube, Instagram.