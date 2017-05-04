Сотрудники "Алтай-Кокса" приняли участие во Всероссийской акции "Библионочь – 2017"

Участники акции в формате открытого микрофона "Для меня моя родина – Алтай" почтили память бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Они исполняли песни из репертуара знаменитого земляка, читали стихи о малой родине. Вокальная группа совета ветеранов "Алтай-Кокса" "Заводчанка" и сотрудник завода Александр Тимофеев тоже выступили с творческими номерами.

Заводчане стали участниками викторин и мастер-классов, которые проходили на площадках Заринской библиотеки. Посмотрели спектакль "Еще раз выверяя свою жизнь" по мотивам рассказов алтайских писателей.

Екатерина Мордовина,

председатель женсовета завода и молодежной комиссии профкома "Алтай-Кокса":

Мы много лет сотрудничаем с отделом краеведения заринской библиотеки, проводим совместные мероприятия. Такие акции помогают нам помнить историю родного края, глубже понимать его культуру. Это важно особенно для подрастающего поколения.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса": altai.nlmk.com/ru