Сотрудники "Алтай-Кокса" приняли участие во Всероссийской акции "Библионочь – 2017"

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Сегодня, 15:45.
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Работники и ветераны "Алтай-Кокса" (входит в Группу НЛМК) приняли участие во Всероссийской акции "Библионочь – 2017". Мероприятие было посвящено 80-летию Алтайского края.

Вокальная группа ветеранов "Алтай-Кокса".
Вокальная группа ветеранов "Алтай-Кокса". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

Участники акции в формате открытого микрофона "Для меня моя родина – Алтай" почтили память бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Они исполняли песни из репертуара знаменитого земляка, читали стихи о малой родине. Вокальная группа совета ветеранов "Алтай-Кокса" "Заводчанка" и сотрудник завода Александр Тимофеев тоже выступили с творческими номерами.

Заводчане стали участниками викторин и мастер-классов, которые проходили на площадках Заринской библиотеки. Посмотрели спектакль "Еще раз выверяя свою жизнь" по мотивам рассказов алтайских писателей.

Екатерина Мордовина,
председатель женсовета завода и молодежной комиссии профкома "Алтай-Кокса":

Мы много лет сотрудничаем с отделом краеведения заринской библиотеки, проводим совместные мероприятия. Такие акции помогают нам помнить историю родного края, глубже понимать его культуру. Это важно особенно для подрастающего поколения.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса": altai.nlmk.com/ru

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