Сотрудники "Алтай-Кокса" прошли "старыми тропами Екатерининского тракта"

Это была командообразующая экспедиция. 11 заводчан пешком прошли около 14 километров по реликтовой тайге в районе станции Тягун (Заринский район). Здесь в царские времена велось торговое сообщение с Кемеровской областью через Салаирский кряж.

В ходе маршрута работники "Алтай-Кокса" собрали ценную информацию об экологическом состоянии местных речушек и леса, очистили от мусора тропу и туристические стоянки. Ориентировались по компасу и следовали инструкциям опытного сопровождающего. Дождливая погода, следы медведя в лесу и веревочная полоса препятствий добавили походу экстрима.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса"