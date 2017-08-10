Сотрудники Алтай-Кокса реализуют социальные проекты.

На первых этапах конкурса молодые заводчане готовили презентации о лидерстве, проходили командообразующие тренинги и спортивные испытания.

На завершающем этапе восемь финалистов реализовали социальные проекты, которые в Год экологии объединяла тема "Счастливое будущее начинается с чистого настоящего". Молодые заводчане благоустраивали храмы, реликтовые кедровые рощи и родники Заринского района. Кроме того, конкурсанты провели цикл занятий по экологическому воспитанию детей, установили фильтры для очистки воды в заринском детском доме, создали "Островок здоровья" с лекарственными травами в центре детского творчества.

Жюри оценивало социальную значимость проектов, соответствие теме и лидерские качества участников: умение вести переговоры, брать на себя ответственность и вести за собой людей. Видеопрезентации всех проектов финалистов размещены в группе Алтай-Кокса ВКонтакте. Там с 10 по 20 августа 2017 года пройдет голосование, результаты которого, наряду с мнением жюри, будут учитываться при подведении итогов конкурса.

Финал конкурса "Молодой лидер-2017" состоится 25 августа 2017 года. Победители и призеры получат дипломы, корпоративные награды и денежные сертификаты.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,2 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.