Сотрудники "Банка Акцепт" получили юбилейные медали.

"Банк Акцепт" отмечен Администрацией Новосибирской области как социально-значимое предприятие, а самые трудолюбивые сотрудники представлены к награде в честь 80-летия Новосибирской области.
Константин Васильев,
председатель правления:
Благодаря плодотворному труду нашей команды, ответственности и профессионализму сотрудников, банк ежегодно вносит достойный вклад в преобразование экономики региона.
Справка
Продолжительное время "Банк Акцепт" обладал статусом уполномоченного банка администрации Новосибирской области. На протяжении 8 лет банк сотрудничает с областным Фондом развития малого и среднего предпринимательства и зарекомендовал себя как надежный партнер для малого бизнеса. Благодаря кредитам банка под поручительство Фонда реализован не один амбициозный проект – за 2016 год 21 организация Новосибирска получила кредит в "Банке Акцепт" под поручительство фонда на общую сумму более 250 млн рублей.
ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 65-93-17
Сайт: www.akcept.ru
АО "Банк Акцепт". Лицензия Банка России №567