Сотрудники "Банка Акцепт" получили юбилейные медали.

Константин Васильев,

председатель правления:

Благодаря плодотворному труду нашей команды, ответственности и профессионализму сотрудников, банк ежегодно вносит достойный вклад в преобразование экономики региона.

Справка

7 июля 2017 года в Центральном офисе "Банка Акцепт" состоялось торжественное мероприятие, где были отмечены 10 сотрудников со стажем работы в банке от 13 лет до 22 лет. Все кандидатуры были представлены и утверждены в Администрации Новосибирской области, поощрить сотрудников юбилейными медалями уполномочили топ - менеджеров "Банка Акцепт" председателя правления Константина Васильева и члена совета директоров Анатолия Горнева, последний также был приставлен к награде за добросовестный труд и неоценимый вклад в развитие области.

Продолжительное время "Банк Акцепт" обладал статусом уполномоченного банка администрации Новосибирской области. На протяжении 8 лет банк сотрудничает с областным Фондом развития малого и среднего предпринимательства и зарекомендовал себя как надежный партнер для малого бизнеса. Благодаря кредитам банка под поручительство Фонда реализован не один амбициозный проект – за 2016 год 21 организация Новосибирска получила кредит в "Банке Акцепт" под поручительство фонда на общую сумму более 250 млн рублей.

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Телефон: 65-93-17

Сайт: www.akcept.ru

АО "Банк Акцепт". Лицензия Банка России №567