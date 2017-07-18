Сотрудники ФСБ нашли украденный из музея фрагмент челябинского метеорита

Сотрудники ФСБ обнаружили в частной коллекции фрагмент челябинского метеорита, похищенный из исторического музея Южного Урала. Рыночная стоимость осколка, по предварительным данным, составляет около 2,5 млн рублей, сообщает ТАСС.
Осколок весом около 2,5 кг был украден из запасников музея в начале июля. "Он обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею", - сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет "Росбалт".
Челябинский метеорит упал на территории Южного Урала ранним утром 15 февраля 2013 года.
Его диаметр составил 17 метров, масса — более 10 тонн. Метеорит вошел в атмосферу Земли со скоростью 18 километров в секунду и почти полностью сгорел. Из озера Чебаркуль подняли фрагмент весом 654 килограмма. Всего пострадало 1613 человек, большинство от выбитых стекол. Были госпитализированы 112 человек. Ударная волна повредила несколько зданий. Бюджет Челябинской области потерял из-за падения небесного тела 490 миллионов рублей, общий ущерб с учетом промышленных предприятий — около миллиарда. Из-за падения метеорита с 15 февраля по 5 марта в Красноармейском, Коркинском и Увельском районах вводился режим чрезвычайной ситуации, пишет ura.ru.
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