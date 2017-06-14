Сотрудники Минфина отказались от служебных машин в пользу такси

Министерство финансов России в текущем году оптимизировало расходы на транспорт, благодаря чему сэкономило более 11 млн рублей, сообщила первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко, передает "Интерфакс".
По словам чиновницы, деньги удалось сэкономить благодаря использованию Uber и "Яндекс.Такси".
"Минфин оптимизировал расходы на обеспечение автотранспортными средствами, переходим на предоставление услуг в том числе компаниями типа Uber и "Яндекс.Такси". У нас высвобождаются ресурсы, которые мы направляем, в том числе 11 млн рублей, на финансовое обеспечение Московского финансового форума", — сказала заместитель министра.
Оба сервиса, которые упомянула Нестеренко, — это приложения для вызова такси. Водитель и клиент видят стоимость будущей поездки на экране телефона.
Благодаря использованию мобильных приложений стоимость поездки на такси заметно снизилась, пишет polit.ru.
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