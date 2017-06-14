Сотрудники Минфина отказались от служебных машин в пользу такси

По словам чиновницы, деньги удалось сэкономить благодаря использованию Uber и "Яндекс.Такси".

"Минфин оптимизировал расходы на обеспечение автотранспортными средствами, переходим на предоставление услуг в том числе компаниями типа Uber и "Яндекс.Такси". У нас высвобождаются ресурсы, которые мы направляем, в том числе 11 млн рублей, на финансовое обеспечение Московского финансового форума", — сказала заместитель министра.

Оба сервиса, которые упомянула Нестеренко, — это приложения для вызова такси. Водитель и клиент видят стоимость будущей поездки на экране телефона.

Благодаря использованию мобильных приложений стоимость поездки на такси заметно снизилась, пишет polit.ru.