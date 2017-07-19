Сотрудников ФСБ судят за взятку в 5 млн рублей

Они обвиняются в получении взятки в 5 млн рублей от турецкой строительной компании. Новиков и Краюхин были задержаны оперативниками управления собственной безопасности ФСБ. Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество".

По данным следствия, после того, как на компанию Esta Construction из-за строителей-нелегалов было заведено административное производство более чем на 37 млн рублей, юрист фирмы Валерьян Кочергин попросил своих приятелей Новикова и Краюхина помочь снизить сумму штрафа за "вознаграждение" в 5 млн рублей. Сотрудники ФСБ должны были решить вопрос с переводом ответственности с юридического лица на должностное. Оба фигуранта дела вину отрицают. Защита Краюхина утверждает, что потерпевший его оговорил. Новиков заявил, что "взятка — это провокация юриста турецкой компании Кочергина", пишет bfm.ru.

В начале июля стало известно о том, что в ресторане McDonald's при передаче взятки взяли с поличным сразу пятерых сотрудников управления ФСБ по Москве и области. Сотрудники рассчитывали получить деньги с руководства научно-исследовательского технологического института имени Снегирева. В результате проверки на предприятии выявили нарушения, связанные с оформлением кадров. Сотрудники ФСБ сообщили директору института, что он может стать фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве или растрате. Затем силовики потребовали выплатить по несколько миллионов рублей за каждую "мертвую душу", якобы выявленную на предприятии.