Сотрудников Госдумы обучат русскому языку

Сумма контракта составляет 522 тысячи рублей. Обучающие программы должны быть рассчитаны на 53 человека. Для сотрудников надо организовать два курса повышения квалификации по направлениям: "Письменная деловая русская речь: язык законодательства и служебных документов" и "Государственная гражданская служба: основы служебной деятельности, эффективные технологии делового общения".

Согласно программе первого курса, сотрудники изучат "трудные случаи" лексической стилистики: плеоназмы, тавтологию, проблему канцелярита и использования профессиональных терминов. Они узнают, как склоняются нестандартные фамилии и имена, а также наименования жителей различных городов. Вторая программа "обеспечит получение знаний о правах и обязанностях гражданского служащего, требованиях к служебному поведению". Сотрудники Госдумы изучат конституционные основы государственной власти, систему органов власти, деловой этикет, культуру речи и узнают о способах противодействия коррупции.

Как пояснил собеседник издания, повышать грамотность необходимо из-за новых функций аппарата нижней палаты парламента, которые появились в Думе с приходом спикера Вячеслава Володина, пишет polit.ru.