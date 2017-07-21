Сотрудница "Аникса" хочет победить в российском конкурсе красоты финансистов

Девушка из Бийска Ирина Чиркова претендует на победу во Всероссийском интеллектуальном культурно-деловом конкурсе "Финансистка года". Ирина работает экономистом в торговой сети "Аникс". Представительница Алтая впервые участвует в этом конкурсе.
Ирина Чиркова,
экономист торговой сети "Аникс":
Как говорят мои друзья, я прирожденный финансист. Хотя эту профессию в свое время за меня выбрали мои родители, я им благодарна.
Свой день я начинаю очень рано: утренняя пробежка, а потом спешу на работу. Прихожу, когда в офисе кроме уборщиков и охранников никого нет. Люблю планировать свой день и работать с опережением.
Я являюсь довольно творческим человеком, я нашла себя в журналистике. Начинала с небольшой колонки, сейчас выпускающий редактор корпоративного журнала. Также мои статьи можно прочесть в местных городских изданиях. Свой первый гонорар, как сейчас помню, триста рублей, за статью с авторскими фотографиями я потратила на благотворительность — приют для бездомных животных.
Второе мое большое увлечение — это чтение. Я в восторге от зарубежной классической и исторической литературы. Недавно прочла серию книг "Проклятые короли" французского писателя Мориса Дрюона, посвященных истории Франции первой половины XIV века, начиная с 1314 года, когда был окончен процесс над тамплиерами, и заканчивая событиями после битвы при Пуатье.
Ирине нужна помощь в голосовании, чтобы она смогла в финале представить Алтайский край.
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