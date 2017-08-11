Социологи рассказали, сколько россиянин тратит за один поход в магазин

Если в июне средний чек немного подрос, то в прошлом месяце произошло снижение, пишет Газета.ru. За месяц он потерял 14 рублей или 2,7%.

За год средний чек также просел на 1,4% от своей стоимости. Средний чек в июле показал отрицательную динамику в большинстве регионов, а также крупных городах и мегаполисах.