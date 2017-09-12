Социологи узнали, чего боятся россияне

Наибольший страх у россиян вызывают болезни близких (63%) и собственные проблемы со здоровьем (48%), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Левада-Центр".
На вопрос о страхах 42% респондентов назвали бедность, нищету, 30% — потерю работы, 29% — возможность оказаться без сбережений.
Мировой войны боятся 40% респондентов, смерти (33%) и стихийных бедствий (32%). По 29% признались, что опасаются нападения преступников, а также произвола властей, беззакония.
Старость тревожит 27% россиян, публичные унижения, оскорбления — 25%, СПИД — 23% респондентов. По 17% боятся ужесточения политического режима и возврата к массовым репрессиям.
Опрос проводился 18—22 августа среди 1 тыс. 600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России, пишет "Росбалт".
В июле ВЦИОМ сообщал, что россияне больше всего боятся роста цен на продукты и обесценивания сбережений. На втором месте в списке страхов россиян заняли международные конфликты, последнее место — семейные конфликты и проблемы.
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