Социологи выяснили, сколько процентов россиян недовольны работой Медведева

Работу Дмитрия Медведева на посту премьер-министра страны одобряют 48% опрошенных, не одобряют — 51% (в июне говорили о том, что не одобряют работу Медведева 55% респондентов).

Деятельность Владимира Путина в качестве президента России одобряют 83% опрошенных, граждан, недовольны его работой 15% (месяцем ранее: 81% и 18% соответственно).

Работу правительства одобряют 50% респондентов, не одобряют 49% (51% и 48% месяц назад).

Большинство опрошенных не одобряют работу Госдумы (57% при одобряющих 42%). Месяцем ранее негативно к работе Думы относились те же 57%, одобряли ее 41%.

Деятельность главы своего региона одобряют 52% опрошенных, 46% им не довольны. За месяц эти цифры практически не изменились, пишет polit.ru.

Опрос проводился 18-22 августа среди 1600 человек из 48 регионов России.