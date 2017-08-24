Социологи выяснили, сколько процентов россиян недовольны работой Медведева

Социологи "Левада-центра" провели ежемесячный опрос об одобрении действий руководства страны, сообщает "Интерфакс".
Работу Дмитрия Медведева на посту премьер-министра страны одобряют 48% опрошенных, не одобряют — 51% (в июне говорили о том, что не одобряют работу Медведева 55% респондентов).
Деятельность Владимира Путина в качестве президента России одобряют 83% опрошенных, граждан, недовольны его работой 15% (месяцем ранее: 81% и 18% соответственно).
Работу правительства одобряют 50% респондентов, не одобряют 49% (51% и 48% месяц назад).
Большинство опрошенных не одобряют работу Госдумы (57% при одобряющих 42%). Месяцем ранее негативно к работе Думы относились те же 57%, одобряли ее 41%.
Деятельность главы своего региона одобряют 52% опрошенных, 46% им не довольны. За месяц эти цифры практически не изменились, пишет polit.ru.
Опрос проводился 18-22 августа среди 1600 человек из 48 регионов России.
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