Социологи выяснили секрет счастливых отношений

Все участники опроса состояли в серьезных отношениях. Респондентов поделили на две возрастные группы: 8-29 лет и 30-49 лет.

Каждая группа рассказала секрет счастливых отношений. 45% процентов сказали о хорошем сексе, 40% процентов учитывают дружбу, которой они дорожат. 39% процентов опрашиваемых не забыли про романтику вместо интимной составляющей.

Большинство участников признались, что хотели бы найти баланс между карьерой и отношениями.