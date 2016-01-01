Социологи выяснили секрет счастливых отношений

Учёные из США опросили более 12 тысяч пар из 21 страны мира, и выяснили, как сохранить счастливые отношения, пишет Федеральное агенство новостей.
Все участники опроса состояли в серьезных отношениях. Респондентов поделили на две возрастные группы: 8-29 лет и 30-49 лет.
Каждая группа рассказала секрет счастливых отношений. 45% процентов сказали о хорошем сексе, 40% процентов учитывают дружбу, которой они дорожат. 39% процентов опрашиваемых не забыли про романтику вместо интимной составляющей.
Большинство участников признались, что хотели бы найти баланс между карьерой и отношениями.
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