"Совершенный". Путину показали новейший военный корабль

Путину показали корвет "Совершенный". 6 сентября 2017 года. Фото: kremlin.ru. Путину показали корвет "Совершенный". 6 сентября 2017 года. Фото: kremlin.ru. Путину показали корвет "Совершенный". 6 сентября 2017 года. Фото: kremlin.ru. Путину показали корвет "Совершенный". 6 сентября 2017 года. Фото: kremlin.ru. Путину показали корвет "Совершенный". 6 сентября 2017 года. Фото: kremlin.ru. Путину показали корвет "Совершенный". 6 сентября 2017 года. Фото: kremlin.ru. Путину показали корвет "Совершенный". 6 сентября 2017 года. Фото: kremlin.ru. Путину показали корвет "Совершенный". 6 сентября 2017 года. Фото: kremlin.ru. Путину показали корвет "Совершенный". 6 сентября 2017 года. Фото: kremlin.ru. Путину показали корвет "Совершенный". 6 сентября 2017 года. Фото: kremlin.ru. Путину показали корвет "Совершенный". 6 сентября 2017 года. Фото: kremlin.ru. Путину показали корвет "Совершенный". 6 сентября 2017 года. Фото: kremlin.ru. Путину показали корвет "Совершенный". 6 сентября 2017 года. Фото: kremlin.ru. Путину показали корвет "Совершенный". 6 сентября 2017 года. Фото: kremlin.ru. Путину показали корвет "Совершенный". 6 сентября 2017 года. Фото: kremlin.ru. Путину показали корвет "Совершенный". 6 сентября 2017 года. Фото: kremlin.ru. Путину показали корвет "Совершенный". 6 сентября 2017 года. Фото: kremlin.ru. Путину показали корвет "Совершенный". 6 сентября 2017 года. Фото: kremlin.ru.

Вместе с президентом на борт корвета поднялись полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и губернатора Приморского края Владимир Миклушевский.

Капитан познакомил чиновников с внутренним оснащением корабля и его вооружением. После осмотра президент поинтересовался у капитана, доволен ли тот корветом, на что офицер ответил утвердительно.

Прощаясь с экипажем, президент дал поручение составить реестр недочетов, чтобы можно было наладить работы по дальнейшему усовершенствованию кораблей этого типа, пишет Putin Info.

Корвет "Совершенный" был заложен на стапеле в июне 2006 года, но позже из-за недостатка финансирования работы по его строительству были остановлены. В 2009 году Путин, занимавший на тот момент должность председателя правительства РФ, посетил Амурский судостроительный завод, где принял решение изыскать средства на достройку корвета с использованием самых современных технологий. Корабль был спущен на воду 22 мая 2015 года, передача корвета в состав Тихоокеанского флота ВМФ России состоялась 20 июля 2017 года.

Справка

"Совершенный" – первый корабль проекта 20380, построенный на Амурском судостроительном заводе. Корабль предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надводными и подводными кораблями противника, поддержки морского десанта в ближней морской зоне.