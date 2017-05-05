Совестливый вор: украл 107 тысяч рублей и понял, что они не принесут радости

Установлено, что подсудимый в феврале имеющимися у него ключами открыл замок и проник в жилище потерпевшей. Там похитил принадлежащие 107 000 рублей. Впоследствии он говорил полицейским, что стал испытывать угрызения совести, понял, что похищенные деньги не принесут ему радости и удачи. Потому и вернул часть денег пенсионерке, а часть потратил на личные нужды.

В судебном заседании он вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, обязался возместить причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно, говорится в сообщении прокуратуры Алтайского края.