Совестливый вор: украл 107 тысяч рублей и понял, что они не принесут радости

Новоалтайский городской суд признал виновным местного жителя, который похитил у пенсионерки крупную денежную сумму.
Установлено, что подсудимый в феврале имеющимися у него ключами открыл замок и проник в жилище потерпевшей. Там похитил принадлежащие 107 000 рублей. Впоследствии он говорил полицейским, что стал испытывать угрызения совести, понял, что похищенные деньги не принесут ему радости и удачи. Потому и вернул часть денег пенсионерке, а часть потратил на личные нужды.
В судебном заседании он вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, обязался возместить причиненный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы условно, говорится в сообщении прокуратуры Алтайского края.
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