Советник президента предупредил о новых погодных аномалиях

Аномальные погодные явления, которыми отмечено нынешнее лето, будут повторяться чаще. Об этом заявил советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий, пишут РИА Новости.
По словам Бедрицкого, сейчас на атмосферные процессы существенное влияние оказывает таяние арктических ледников. Из-за сокращения объема "ледяной шапки" снижается температурный контраст между полюсами и экватором, что, в свою очередь, приводит к погодным аномалиям.
Советник также подчеркнул, что климатический фактор необходимо принимать во внимание, когда речь идет об общественной безопасности. Это позволить снизить риски для населения и увеличит эффективность работы экстренных служб.
Так, в средине июня на отдельные районы Алтайского края обрушился град размером с куриное яйцо. Жители края жаловались на огромный ущерб, нанесенный урожаю и имуществу.
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