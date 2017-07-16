Советник президента предупредил о новых погодных аномалиях

По словам Бедрицкого, сейчас на атмосферные процессы существенное влияние оказывает таяние арктических ледников. Из-за сокращения объема "ледяной шапки" снижается температурный контраст между полюсами и экватором, что, в свою очередь, приводит к погодным аномалиям.

Советник также подчеркнул, что климатический фактор необходимо принимать во внимание, когда речь идет об общественной безопасности. Это позволить снизить риски для населения и увеличит эффективность работы экстренных служб.

Так, в средине июня на отдельные районы Алтайского края обрушился град размером с куриное яйцо. Жители края жаловались на огромный ущерб, нанесенный урожаю и имуществу.