"Серый кардинал" Кремля рассказал о встрече с представителем Госдепа по Украине

"Обсуждался предложенный Россией проект резолюции ООН по Донбассу. Найдено взаимопонимание по ряду позиций. Большинство выявленных разногласий признаны преодолимыми", — цитирует Суркова РБК.

По словам Суркова, в целом переговоры с Волкером прошли в конструктивном ключе, а главное – что обе стороны признали необходимость выполнения так называемых Минских соглашений при решающей роли "нормандского формата" и Минской контактной группы.

"Договорились с Куртом, что наши консультации по украинскому урегулированию будут продолжены в необходимом для достижения результата объеме. В том, что в конечном итоге результат будет, не сомневаемся", — заверил советник президента РФ.

Курт Волкер и ранее высказывался в пользу диалога с РФ по урегулированию ситуации на востоке Украины. В частности, он заявил в интервью украинскому изданию "Знак", что Соединенным Штатам не стоит рассчитывать на успех попыток "заставить Россию делать то, чего она не хочет". По его словам, единственный выход для США из этой ситуации, — "сделать так, чтобы Россия захотела" и поняла, что "речь идет о лучшем способе защитить ее собственные интересы", пишет polit.ru.

Факт

Владислав Сурков находится в санкционном списке Евросоюза.

Справка

Владислав Сурков — один из самых ярких представителей российской политической элиты. Эксперты называют его "гениальным коммуникатором", "креативным пиарщиком-консультантом", а газета The Washington Post — "выдающимся политическим разумом Кремля". Российские журналисты называют Суркова "серым кардиналом" Кремля.

Сурков считается одним из создателей и идеологов "партии власти" "Единая Россия". Его проектами были также создание избирательного блока "Родина" (2003) и партии "Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь" (2006). Также он является одним из вдохновителей проектов "Идущие вместе" (2000) и движения "Наши" (2005).

В июне 2006 года Сурков ввел в российский политический обиход термин "суверенная демократия", противопоставив его "управляемой демократии" — политическому режиму, управляемому извне.

В интервью агентству "Интерфакс" 27 декабря 2011 года при отставке с поста замглавы Администрации президента РФ Сурков утверждал: "Я был в числе тех, кто помогал президенту Ельцину осуществить мирный переход власти. В числе тех, кто помогал президенту Путину стабилизировать политическую систему", пишет polit.ru.