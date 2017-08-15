Советник Трампа заявил, что астронавты не высаживались на Луну

Главный аргумент Гелентнера, доказывающий, что космическая миссия "Апполон" — фикция, заключается в физической невозможности человека находиться на поверхности Луны из-за высокой радиации и солнечного ветра.

21 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг якобы высадился на поверхность Луны. Тем не менее специалисты до сих пор не могут найти неопровержимые доказательства этому факту. В 1974 году книга вышла в свет книга Билла Кейзинга — "Мы никогда не летали на Луну", в которой бывший служащий компании Rocketdyne заставил весь мир скептически отнестись к миссии "Апполон", пишет Nation News.

Скептики нашли много странного в полете Армстронга. Так, кажется странным тот факт, что флаг США колышется в безвоздушном лунном пространстве. Инженер Рене Ральф, в свою очередь уверен, что высадка на Луну была невозможна без специальных скафандров, которые бы защитили астронавтов от радиации. На то время в США таких не было.

В этой связи заявления нынешнего советника Трампа по науке не кажутся такими безумными. В 2017 году исполняется 43 года со дня легендарного полета США на Луну, однако никаких попыток убедить общественность в том, что высадка имела место Америка не предпринимает, пишет ura.ru.

Прославленный космонавт Алексей Леонов, лично готовившийся к участию в советской программе освоения Луны, в 2009 году опроверг многолетние слухи, что американские астронавты не были на Луне, а кадры, транслировавшиеся по телевидению во всем мире, якобы смонтированы в Голливуде, пишет РИА Новости.

"Всерьез верить в то, что американцы не были на Луне, могут только абсолютно невежественные люди. И, к сожалению, вся эта нелепая эпопея о якобы сфабрикованных в Голливуде кадрах, началась именно с самих американцев. Кстати, первый человек, который начал распространять эти слухи, был посажен в тюрьму за клевету", - отметил в этой связи Алексей Леонов.

"А началось все с того, что когда на праздновании 80-летия знаменитого американского кинорежиссера Стенли Кубрика, создавшего по книге фантаста Артура Кларка свой блестящий фильм "Одиссея 2001 года" журналисты, встретившиеся с женой Кубрика, попросили рассказать о работе ее мужа над фильмом в студиях Голливуда. И она честно сообщила, что на Земле есть всего два реальных лунных модуля - один в музее, где никогда никаких съемок не велось, и даже запрещено ходить с фотоаппаратом, а другой находится в Голливуде, где для развития логики происходящего на экране и производились досъемки высадки американцев на Луну", - уточнил советский космонавт.

Алексей Леонов пояснил, что для того, чтобы зритель смог видеть на киноэкране развитие происходящего от начала до конца, в любом кино применяются элементы досъемки.

"Нельзя же, например, было снять реальное открытие Нейлом Армстронгом люка спускаемого корабля на Луне - с поверхности это же просто некому было снять! По той же причине нельзя было снять и спуск Армстронга на Луну по лесенке из корабля. Вот эти моменты, действительно доснятые Кубриком в студиях Голливуда для развития логики происходящего, и положили начало многочисленным сплетням о том, что вся высадка якобы была смоделирована на съемочной площадке", - объяснил Алексей Леонов.

"Реальная съемка началась, когда Армстронг, впервые ступивший на Луну, немного освоился, установил остронаправленную антенну, через которую осуществлялась трансляция на Землю. Его напарник Базз Олдрин тогда уже тоже вышел из корабля на поверхность и начал снимать Армстронга, а тот в свою очередь снимал его перемещение по поверхности Луны", - уточнил космонавт.

"Приводят аргумент, что вот флаг американский на Луне развевался, а не должен бы. Флаг действительно не должен развеваться - ткань применялась с довольно жесткой армированной сеткой, полотнище было скручено в трубочку и заправлено в чехол. Астронавты взяли с собой гнездо, которое сначала вставили в лунные грунт, а затем воткнули в него древко флага, и уже потом сняли чехол. И вот когда сняли чехол, полотнище флага в условиях пониженной гравитации стало разворачиваться, а остаточная деформация пружинистой армированной сетки создала впечатление, что флаг полощется, как на ветру", - объяснил "феномен" Алексей Леонов.

"Рассуждать же о том, что весь фильм был снят на Земле - просто нелепо и смешно. В США имелись все необходимые системы, которые отслеживали сам старт ракеты-носителя, разгон, коррекцию орбиты полета, облет Луны спускаемой капсулой и ее приземление", - заключил прославленный советский космонавт.

"Запуски американцев в рамках лунной программы транслировались по телевидению, и только две страны в мире - СССР и коммунистический Китай - не стали передавать в эфир эти исторические кадры своим народам. Я и тогда считал, и теперь считаю - зря, мы просто обворовали свой народ, полет на Луну - достояние и достижение всего человечества. Американцы же смотрели старт Гагарина, выход в космос Леонова - почему советский народ не мог это видеть?!", - сокрушается Алексей Леонов.

По его словам, ограниченная группа советских космических специалистов эти запуски смотрели по закрытому каналу.

"У нас на Комсомольском проспекте была военная часть 32103, которая обеспечивала космическую трансляцию, так как ЦУПа в Королеве тогда еще не было. Видели мы, в отличие от всех остальных людей в СССР, и высадку Армстронга и Олдрина на Луну, транслировавшуюся США на весь мир. Американцы выставили на поверхности Луны телевизионную антенну, и все, что они там делали, передавали через телекамеру на Землю, было также сделано несколько повторов этих телеэфиров. Когда Армстронг встал на поверхность Луны, и все в США захлопали, мы здесь, в СССР, советские космонавты, тоже скрестили пальцы на удачу, и искренне желали ребятам успеха", - вспоминает советский космонавт.