Советнику Трампа перед отставкой передали план, предполагающий снятие санкций с России

За неделю до ухода с поста советника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн получил предложения по снятию санкций с России, нормализации отношений между Москвой и Киевом, а также ознакомился с данными о коррумпированности украинского президента Петра Порошенко. Об этом сообщает New York Times.
По данным издания, доклад подготовил украинский депутат Андрей Артеменко. Флинн получил документ через предпринимателя Феликса Сэтера, делового партнера Дональда Трампа, а также юрисконсульта последнего Майкла Коэна, с которыми о передаче доклада договорился Артеменко, передает ТАСС.
План предполагает "вывод всех российских сил из восточной Украины" и референдум по вопросу передачи Крыма России в аренду на срок в 50 или 100 лет, пишет издание.
По данным New York Times. в докладе содержался "больше, чем мирный план": по словам Артеменко, там содержались данные, указывающие на коррупционность президента Украины Петра Порошенко, которые могли бы помочь "свергнуть его". Кроме того, планы Артеменко, как сообщил он сам, получили одобрении "высокопоставленных помощников Путина", пишет РБК.
Бывший помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн ушел в отставку после скандала, развернутого против него из-за разговора с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Утверждалось, что Флинн якобы беседовал с российским послом о санкциях, тогда как сам экс-советник отмечал, что разговаривал с Кисляком лишь об имевшей место в декабре высылке из США 35 российских дипломатов, пишут Известия.
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