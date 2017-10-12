Советский разведчик рассказал, кому выгодны массовые лжеминирования в России

"Делается все, чтобы забрать полностью у нас чемпионат по какой-нибудь причине, либо это рассчитано на реакцию тех, кто приедет в Россию, ведь мы ожидаем большое количество туристов", — цитирует "Русская планета" бывшего сотрудника внешней разведки СССР, Героя Советского Союза Владимир Горового.

По мнению разведчика, сообщения о лжеминировании делаются для устрашения населения страны, возникновения чувства беспокойства и создания мнения о плохой работе правоохранительных органов, пишет ura.ru.

1 млн 40 тысяч человек в общей сложности были эвакуированы в 25 городах из-за звонков с угрозами в течение месяца.