Советский разведчик рассказал, кому выгодны массовые лжеминирования в России

Эксперт пришел к выводу, что сообщения ложные сообщения о минировании различных объектов по всей России связаны с попыткой дискредитировать государство и сорвать проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.
"Делается все, чтобы забрать полностью у нас чемпионат по какой-нибудь причине, либо это рассчитано на реакцию тех, кто приедет в Россию, ведь мы ожидаем большое количество туристов", — цитирует "Русская планета" бывшего сотрудника внешней разведки СССР, Героя Советского Союза Владимир Горового.
По мнению разведчика, сообщения о лжеминировании делаются для устрашения населения страны, возникновения чувства беспокойства и создания мнения о плохой работе правоохранительных органов, пишет ura.ru.
1 млн 40 тысяч человек в общей сложности были эвакуированы в 25 городах из-за звонков с угрозами в течение месяца.
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