Советский разведчик рассказал, кому выгодны массовые лжеминирования в России

Сегодня, 18:33.
Жизнь

Эксперт пришел к выводу, что сообщения ложные сообщения о минировании различных объектов по всей России связаны с попыткой дискредитировать государство и сорвать проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Мобильный телефон, мужчина.
Мобильный телефон, мужчина. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

"Делается все, чтобы забрать полностью у нас чемпионат по какой-нибудь причине, либо это рассчитано на реакцию тех, кто приедет в Россию, ведь мы ожидаем большое количество туристов", — цитирует "Русская планета" бывшего сотрудника внешней разведки СССР, Героя Советского Союза Владимир Горового.

По мнению разведчика, сообщения о лжеминировании делаются для устрашения населения страны, возникновения чувства беспокойства и создания мнения о плохой работе правоохранительных органов, пишет ura.ru.

1 млн 40 тысяч человек в общей сложности были эвакуированы в 25 городах из-за звонков с угрозами в течение месяца.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров