Совфед предлагает высылать иностранцев из России за "нежелательное поведение"

Нововведения предусмотрены в законопроекте, который сейчас готовит комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Документ может быть внесен в Госдуму уже в начале 2018 года и дополнит уже существующий ФЗ "О нежелательных организациях", принятый двумя годами ранее. Работу координирует зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, который подтвердил, что подготовка документа уже началась.

"Нежелательность" поведения будет определяться в контексте того, наносят ли действия тех или иных лиц реальный ущерб национальной безопасности России. Речь может идти о целенаправленном "разжигании национальной и религиозной ненависти и политической розни", а также о фактах потенциального вмешательства в российский избирательный процесс. Кроме того, "нежелательной" может быть признана "работа извне" с российскими образовательными учреждениями и молодежью.

По информации собеседников "Известий", сейчас рассматриваются несколько версий применения закона на практике. По одной из них, российские депутаты и сенаторы получат возможность отправлять запросы в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить деятельность юридического или физического лица на предмет "нежелательности".