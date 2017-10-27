Сын Анатолия Банных стал совладельцем Барнаульской сетевой компании

Максим Банных стал совладельцем Барнаульской сетевой компании (БСК), пишет "Интерфакс". Другими совладельцами этого ООО, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", являются соучредители финансово-промышленной группы "Сибма", которую до своей гибели возглавлял известный алтайский предприниматель Анатолий Банных, отец Максима.
Эта информация появилась после того, как 24 октября БСК увеличила уставный капитал с 1 миллиона до 4,1 миллиона рублей.
Среди прежних совладельцев БСК остались сводный брат Анатолия Банных Сергей Розбах и Сергей Портнягин, директор БСК, бывший руководитель службы безопасности Анатолия Банных. Обоим в уставном капитале принадлежат по 500 тыс. рублей. Но из-за увеличения этого капитала у каждого из них доля снизилась до 12,2%.
Максиму Банных принадлежат 19,51% (800 тысяч рублей). Другими новыми совладельцами БСК стали совладельцы "Сибмы" Андрей Голяшкин и Олег Коршунов, у которых такие же доли, как и у Максима Банных. Еще один новый совладелец Барнаульской сетевой компании — руководивший ранее информагентством "Амител" Андрей Козлов, которому принадлежат 17,07% (это 700 тысяч рублей).
Напомним, что Анатолий Банных трагически погиб 12 февраля 2017 года. Вертолет, в котором летел он и еще четыре человека, рухнул в Телецкое озеро. Спасателям удалось обнаружить тело лишь одной из пассажирок вертолета. В конце июля официально прекратили поиски рухнувшего вертолета и находившихся на его борту людей.
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