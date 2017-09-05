Современные возможности Telegram для клиентов "Легенды"

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Для всех, кто ценит свое время, "Легенда жизни" предлагает новый способ заказа чистой и полезной воды – через мессенджер Telegram.
Telegram – это мобильный сервис, с помощью которого удобно обмениваться сообщениями, узнавать свежие новости, а теперь еще и оформить доставку любого вида воды "Легенда жизни" домой или на работу.
Оформить заказ "Легенды" через Telegram очень просто! Для этого нужно:
- Зарегистрироваться на сайте www.777-777.org.
- Установить программу на телефон или планшет.
- В строке поиска набрать название канала @legendalifebot
- Сделать заказ, при необходимости использовать инструкцию.
При заказе воды "Легенда жизни" с помощью Telegram действует бонусная система: за каждую покупку воды 19 л начисляются бонусы, которые можно копить и обменивать на бутыль "Легенды".
Заказывайте доставку чистой и полезной воды с выгодой!
Интересный факт: существует несколько способов заказать и приобрести воду "Легенда жизни":
- По телефонам: в Барнауле 777-777; в Бийске 400-000.
- На сайте: www.777-777.org.
- Whatsapp: +79039957222.
- Telegram: @legendalifebot.
- В "Водомаркете" (Павловский тракт, 156, Гипермаркет "Лента").
- В магазине-салоне "Легенда жизни" (ул. Э. Алексеевой, 71).
- В точках обмена в сетях АЗС "Роснефть" и Лукойл".
А каким способом пользуетесь вы?
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