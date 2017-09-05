Современные возможности Telegram для клиентов "Легенды"

Для всех, кто ценит свое время, "Легенда жизни" предлагает новый способ заказа чистой и полезной воды – через мессенджер Telegram.

Telegram – это мобильный сервис, с помощью которого удобно обмениваться сообщениями, узнавать свежие новости, а теперь еще и оформить доставку любого вида воды "Легенда жизни" домой или на работу.

Оформить заказ "Легенды" через Telegram очень просто! Для этого нужно:

Зарегистрироваться на сайте www.777-777.org. Установить программу на телефон или планшет. В строке поиска набрать название канала @legendalifebot Сделать заказ, при необходимости использовать инструкцию.

При заказе воды "Легенда жизни" с помощью Telegram действует бонусная система: за каждую покупку воды 19 л начисляются бонусы, которые можно копить и обменивать на бутыль "Легенды".

Заказывайте доставку чистой и полезной воды с выгодой!

Интересный факт: существует несколько способов заказать и приобрести воду "Легенда жизни":

По телефонам: в Барнауле 777-777; в Бийске 400-000. На сайте: www.777-777.org. Whatsapp: +79039957222. Telegram: @legendalifebot. В "Водомаркете" (Павловский тракт, 156, Гипермаркет "Лента"). В магазине-салоне "Легенда жизни" (ул. Э. Алексеевой, 71). В точках обмена в сетях АЗС "Роснефть" и Лукойл".

А каким способом пользуетесь вы?

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