Современные возможности Telegram для клиентов "Легенды"

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Новый способ заказа воды "Легенда жизни".
Новый способ заказа воды "Легенда жизни". Иллюстрация: ООО "Барнаульская водяная компания".

Для всех, кто ценит свое время, "Легенда жизни" предлагает новый способ заказа чистой и полезной воды – через мессенджер Telegram.

Telegram – это мобильный сервис, с помощью которого удобно обмениваться сообщениями, узнавать свежие новости, а теперь еще и оформить доставку любого вида воды "Легенда жизни" домой или на работу.

Оформить заказ "Легенды" через Telegram очень просто! Для этого нужно:

  1. Зарегистрироваться на сайте www.777-777.org.
  2. Установить программу на телефон или планшет.
  3. В строке поиска набрать название канала @legendalifebot
  4. Сделать заказ, при необходимости использовать инструкцию.

При заказе воды "Легенда жизни" с помощью Telegram действует бонусная система: за каждую покупку воды 19 л начисляются бонусы, которые можно копить и обменивать на бутыль "Легенды".

Заказывайте доставку чистой и полезной воды с выгодой!

Интересный факт: существует несколько способов заказать и приобрести воду "Легенда жизни":

  1. По телефонам: в Барнауле 777-777; в Бийске 400-000.
  2. На сайте: www.777-777.org.
  3. Whatsapp: +79039957222.
  4. Telegram: @legendalifebot.
  5. В "Водомаркете" (Павловский тракт, 156, Гипермаркет "Лента").
  6. В магазине-салоне "Легенда жизни" (ул. Э. Алексеевой, 71).
  7. В точках обмена в сетях АЗС "Роснефть" и Лукойл".

А каким способом пользуетесь вы?

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