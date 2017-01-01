Союз молодежи "Алтай-Кокса" организовал праздничный флэш-моб

Праздник прошел на городском катке. Многие участники в этот день впервые надели коньки, зато более опытные поддерживали новичков. Держась за руки, они построились в форме сердца, затем разделились на две команды и, не расцепляя рук, открыли спортивную часть праздника кругом почета.

Заводчане участвовали в веселых эстафетах с вручением "валентинок", проходили испытания на устойчивость в игре "Ручеек" и танцевальном попурри, где каждый попробовал на коньках исполнить цыганочку, рок-н-ролл и даже канкан.

Ведущие рассказывали об истории и традициях праздника. Заводчане на "валентинках" писали свои заветные желания. Самые юные гости вечера стали помощниками в розыгрыше призов. Они вынимали валентинки из лототрона и объявляли имена счастливчиков. Большой плюшевый медведь достался Евгении Кузнецовой, специалисту дирекции по персоналу и социальным вопросам. Семейный абонемент на посещение бассейна "Олимп" получил Сергей Серебряков, электромонтер цеха автоматизации. Главный приз – романтический ужин в ресторане выиграла семья Бердышевых – Татьяна и Денис.

Красивым завершением праздника стал запуск светодиодных воздушных шаров с пожеланиями любви и добра.

Антон Букин,

председатель союза молодежи:

Мы впервые проводим День всех влюбленных в таком формате. Для каждой семьи это еще один повод побыть вместе, сказать теплые слова друг другу и своим близким. Думаю, эту традицию будем развивать. Приглашаем всех присоединиться к нам в следующем году!

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Группа НЛМК в социальных сетях: Facebook, Twitter, "ВКонтакте", YouTube, Instagram.