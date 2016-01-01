Союз молодежи "Алтай-Кокса" поздравил с Новым годом детей Заринска

При поддержке администрации "Алтай-Кокса" союз молодежи организовал новогодний утренник для детей, оказавшихся перед Новым годом в больнице. В детском отделении установили и нарядили елку. Совместно с юными артистами из центра детского творчества г. Заринска показали сказочное представление, провели игры, вручили детям подарки.

В канун Нового года Дед Мороз и Снегурочка навестили более 20 многодетных семей заводчан на дому. Дети играли со сказочными гостями, водили хоровод, рассказывали стихи и, конечно, получали подарки. Волшебники поздравили с Новым годом ребятишек с ограниченными физическими возможностями в 15 заводских семьях. И навестили девять таких семей среди жителей города Заринска.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Группа НЛМК в социальных сетях: Facebook, Twitter, "ВКонтакте", YouTube, Instagram.