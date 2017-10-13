Бывший менеджер "Уралвагонзавода" возглавил Алтайский союз промышленников

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Экономика

12 октября алтайские промышленники выбрали нового исполнительного директора своего отраслевого союза. Им стал Сергей Куркин, который в 2012-2016 годах возглавлял рубцовский филиал "Уралвагонзавода". Его кандидатуру поддержали единогласно. Об этом сообщает сайт Союза промышленников Алтайского края.

Расширенное заседание Союза промышленников Алтайского края.
Расширенное заседание Союза промышленников Алтайского края. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Сергей Куркин, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края.
Сергей Куркин, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края.
Сергей Куркин родился 8 февраля 1953 года, высшее образование получил в АлтГТУ им. Ползунова по профессии инженер-механик. В 1975-1987 годах работал на заводе "Трасмаш", прошел путь от мастера до заместителя начальника цеха. В 1987-2008 годах работал на "Барнаултрасмаше", ушел оттуда в должности технического директора (заместитель гендиректора по качеству). В 2008 году начал работать в той же должности на Рубцовском машиностроительном заводе", который в 2011 году был реорганизован в филиал "Уралвагонзавода". В 2016 году Куркин закончил работу на предприятии.

В феврале 2017 года он стал лауреатом премии правительства РФ вместе с еще шестью сотрудниками предприятия за создание и освоение промышленного производства подвижного разведывательного пункта ПРП-4А "Аргус". Машина предназначена для разведки одиночных и групповых, неподвижных и движущихся, открытых и замаскированных танков в интересах подразделений артиллерийской разведки сухопутных войск, обслуживания стрельбы обычными боеприпасами и привязки огневых позиций.

Сергей Куркин женат, имеет двоих детей.

Напомним, с 1 апреля по 15 августа исполнительным директором Союза промышленников Алтайского края был Андрей Марков. С 16 августа 2017 года он был назначен исполняющим обязанности ректора АлтГТУ им. Ползунова.  

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