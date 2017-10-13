Бывший менеджер "Уралвагонзавода" возглавил Алтайский союз промышленников

12 октября алтайские промышленники выбрали нового исполнительного директора своего отраслевого союза. Им стал Сергей Куркин, который в 2012-2016 годах возглавлял рубцовский филиал "Уралвагонзавода". Его кандидатуру поддержали единогласно. Об этом сообщает сайт Союза промышленников Алтайского края.
В феврале 2017 года он стал лауреатом премии правительства РФ вместе с еще шестью сотрудниками предприятия за создание и освоение промышленного производства подвижного разведывательного пункта ПРП-4А "Аргус". Машина предназначена для разведки одиночных и групповых, неподвижных и движущихся, открытых и замаскированных танков в интересах подразделений артиллерийской разведки сухопутных войск, обслуживания стрельбы обычными боеприпасами и привязки огневых позиций.
Сергей Куркин женат, имеет двоих детей.
Напомним, с 1 апреля по 15 августа исполнительным директором Союза промышленников Алтайского края был Андрей Марков. С 16 августа 2017 года он был назначен исполняющим обязанности ректора АлтГТУ им. Ползунова.
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