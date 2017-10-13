Бывший менеджер "Уралвагонзавода" возглавил Алтайский союз промышленников

Сергей Куркин, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края.

Сергей Куркин родился 8 февраля 1953 года, высшее образование получил в АлтГТУ им. Ползунова по профессии инженер-механик. В 1975-1987 годах работал на заводе "Трасмаш", прошел путь от мастера до заместителя начальника цеха. В 1987-2008 годах работал на "Барнаултрасмаше", ушел оттуда в должности технического директора (заместитель гендиректора по качеству). В 2008 году начал работать в той же должности на Рубцовском машиностроительном заводе", который в 2011 году был реорганизован в филиал "Уралвагонзавода". В 2016 году Куркин закончил работу на предприятии.

В феврале 2017 года он стал лауреатом премии правительства РФ вместе с еще шестью сотрудниками предприятия за создание и освоение промышленного производства подвижного разведывательного пункта ПРП-4А "Аргус". Машина предназначена для разведки одиночных и групповых, неподвижных и движущихся, открытых и замаскированных танков в интересах подразделений артиллерийской разведки сухопутных войск, обслуживания стрельбы обычными боеприпасами и привязки огневых позиций.

Сергей Куркин женат, имеет двоих детей.

Напомним, с 1 апреля по 15 августа исполнительным директором Союза промышленников Алтайского края был Андрей Марков. С 16 августа 2017 года он был назначен исполняющим обязанности ректора АлтГТУ им. Ползунова.