Создатель мельдония разработал препарат для лечения алкоголизма

Новое средство для лечения алкоголизма не вызывает отвращение к алкоголю, а скорее заменяет его. Принцип действия препарата основан на воздействии на мозг биологически активных растительных веществ, которые стимулируют синтез гормона счастья.

Алкоголь же синтезирует этот гормон искусственным способом. К тому же, алкоголь, будучи наркотиком, приводит к появлению дополнительных рецепторов. В результате, у выпивающего для достижения "счастья" возникает потребность в больших дозах. Новое средство не вызывает образование дополнительных рецепторов и даже, по словам ученых, снижает количество приобретенных "лишних".

Исследователи рассказали, что новый препарат уже получил положительные отзывы наркологов: у пациентов, применявших это средство, снизилась зависимость. Тем не менее, Калвиньш объяснил, что новый препарат следует назвать не "лекарством", а "вспомогательным средством", поскольку лечение алкоголизма больше зависит от силы воли и желания избавиться от зависимости.

Иварс Калвиньш стал известен после того, как WADA признала запрещенной субстанцией созданный им препарат мельдоний. Однако сам ученый утверждал, что спортсмены имеют право на употребление мельдония, поскольку это вещество помогает им защитить здоровье.