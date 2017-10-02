Создатели финансовой пирамиды представлялись барнаульцам как защитники от пирамид

На то, что Людмила Жиляева, до недавнего времени руководитель фирмы с признаками финансовой пирамиды "АнтиКризисЦентр", указана на сайте общероссийской общественной организации "ФинПотребСоюз" как председатель ее барнаульского реготделения, обратили внимание эксперты ОНФ из алтайской "Ассоциации по защите прав заемщиков".

При этом учредитель "АнтиКризисЦентра" Федор Жиляев был указан как ревизор реготделения.

В ассоциации этому удивились: основное направление работы "ФинПотребСоюза" — защита прав потребителей финансовых услуг. Включая выявление и предотвращение мошенничества на рынке финансовых услуг, в том числе пирамид. Эта общественная организация, работающая с 2010 года, использует президентские гранты.

Однако сейчас на ее "барнаульских представителей" поступают жалобы от "инвесторов" созданной ими же фирмы "АнтиКризисЦентр".

Многие из них не только не получают обещанные доходы (30% в месяц!), но и не могут вернуть первоначальные вложения — от 25-50 тыс. рублей до 3 млн. И пострадавшие от "АнтиКризисЦентра", увидев информацию на сайте "ФинПотребСоюза", вполне могли бы обратиться за защитой своих прав к самим организаторам сбора денег, но действующих уже от имени уважаемой общественной организации.

Техническая ошибка

В "ФинПотребСоюзе" проверили эту информацию. Из ответа этой организации altapress.ru следует, что свою фирму по сбору денег Жиляевы создали уже после того, как их отношения с "ФинПотребСоюзом" прекратились ("АнтиКризисЦентр" зарегистрирован в Москве в октябре 2015 года).

А то, что сведения об их представительстве задержались на сайте "ФинПотребСоюза" на три года, объясняется технической ошибкой оператора.

Игорь Костиков,

председатель совета общероссийской общественной организации потребителей "ФинПотребСоюз" (из ответа altapress.ru):

Общероссийской общественной организацией "ФинПотребСоюз" в июле-августе этого года был осуществлен переход на новую версию сайта. Информация о Барнаульском региональном отделении, в частности, упомянутых вами гражданах, была размещена несанкционированно и представляет собой не более, чем техническую ошибку оператора при переносе данных. Барнаульское региональное отделение прекратило свое функционирование с ноября 2015 года.

После обращения altapress.ru (мы направили его 28 сентября) информация о руководстве Барнаульского реготделения "ФинПотребПоюза" и его руководителях Людмиле и Федолре Жиляевых исчезла с сайта этой общественной организации.

Игорь Костиков пояснил также, что Жиляевы не предоставляли в организацию отчетов с 2014 года. Ни штатными сотрудниками, ни волонтерами "ФинПотребСоюза" они не являются и не имеют ни малейшего отношения к его деятельности.

Игорь Костиков,

председатель совета общероссийской общественной организации потребителей "ФинПотребСоюз" (из ответа altapress.ru):

С момента прекращения работы упомянутого регионального отделения у этих граждан отозваны какие-либо полномочия, они не имеют право представлять интересы "ФинПотребСоюза" где бы то ни было. У "ФинПотребСоюза" отсутствуют заключенные договоры гражданско-правового характера.

Уголовное дело — это шанс

Дополнительно юрист "ФинПотребСоюза" сообщил, что все пострадавшие от деятельности "АнтиКризисЦентра" граждане могут обратиться к ним для восстановления своих гражданских прав в порядке гражданского судопроизводства. Однако, как правило, подобные структуры являются пустышками. И шансов что-либо взыскать с юрлица в ходе исполнительного производства нет.

По мнению юриста, надо всеми силами добиваться возбуждения уголовного дела, эффективного расследования и поимки организаторов. На них в уголовном процессе можно будет подать гражданские иске и взыскивать с них деньги уже как с физлиц.

Напомним, обращения от граждан, которые считают себя пострадавшими от деятельности "АнтиКризисЦентра" стали поступать в "Ассоциацию по защите прав заемщиков" и в полицию, в основном, в августе-сентябре. Руководители этой структуры утверждали, что вкладывают средства инвесторов в торги по банкротству. Но во многих случаях они даже не предоставляли платежных документов, подтверждающих принятие денег.

По оценкам координатора группы "инвесторов" в Барнауле, количество граждан, вложивших средства в фирму, приближается к 1 тыс. Но это предварительные сведения.