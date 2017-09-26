Создателя электронных браслетов освободили по УДО

Преображенский суд Москвы решил условно-досрочно освободить изобретателя электронных браслетов для ФСИН Николая Мартынова, отбывающего срок за хищения при их закупках, сообщает РИА Новости.
Его осудили на три года и восемь месяцев.
Мартынов возглавлял НПО "Мета", которое было единственным поставщиком устройств слежения для тюремного ведомства. В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве он дал показания о том, что директор ФСИН Александр Реймер за заключение договоров требовал откаты в размере 10 процентов от их стоимости, писал "Коммерсантъ". Мартынов сообщил следователям, что лично передал главе тюремного ведомства в его кабинете 140 миллионов рублей.
14 июня Замоскворецкий суд столицы приговорил Реймера к восьми годам колонии за мошенничество при закупках электронных браслетов. Его лишили генеральского звания и оштрафовали на 800 тысяч рублей.
Два других фигуранта дела Николай Криволапов (бывший замглавы ФСИН) и Виктор Определенов (директор госпредприятия "Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН") получили 5 лет и 8 месяцев и 6 лет колонии соответственно, также им назначены штрафы в размере 600 и 700 тысяч рублей. Осужденные лишены специальных званий.
По версии следствия, Реймер, Криволапов и Определенов в 2010-2012 годах похитили бюджетные средства, поставив тюремному ведомству оборудование по завышенным в несколько раз ценам. Так, электронный браслет стоимостью 19 тысяч рублей закупался за 108 тысяч, а такое же мобильное устройство вместо тех же 19 — по цене 128 тысяч, пишет Lenta.ru.
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