Создателя электронных браслетов освободили по УДО

Его осудили на три года и восемь месяцев.

Мартынов возглавлял НПО "Мета", которое было единственным поставщиком устройств слежения для тюремного ведомства. В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве он дал показания о том, что директор ФСИН Александр Реймер за заключение договоров требовал откаты в размере 10 процентов от их стоимости, писал "Коммерсантъ". Мартынов сообщил следователям, что лично передал главе тюремного ведомства в его кабинете 140 миллионов рублей.

14 июня Замоскворецкий суд столицы приговорил Реймера к восьми годам колонии за мошенничество при закупках электронных браслетов. Его лишили генеральского звания и оштрафовали на 800 тысяч рублей.

Два других фигуранта дела Николай Криволапов (бывший замглавы ФСИН) и Виктор Определенов (директор госпредприятия "Центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН") получили 5 лет и 8 месяцев и 6 лет колонии соответственно, также им назначены штрафы в размере 600 и 700 тысяч рублей. Осужденные лишены специальных званий.

По версии следствия, Реймер, Криволапов и Определенов в 2010-2012 годах похитили бюджетные средства, поставив тюремному ведомству оборудование по завышенным в несколько раз ценам. Так, электронный браслет стоимостью 19 тысяч рублей закупался за 108 тысяч, а такое же мобильное устройство вместо тех же 19 — по цене 128 тысяч, пишет Lenta.ru.