Фотофакты. Под Новосибирском пожарные спасли девочек, автобус которых сломался на трассе

Пожарные спасли девочек из волейбольной команды. Новосибирская область, 4 февраля 2017 года. Фото: 54.mchs.gov.ru. Пожарные спасли девочек из волейбольной команды. Новосибирская область, 4 февраля 2017 года. Фото: 54.mchs.gov.ru. Пожарные спасли девочек из волейбольной команды. Новосибирская область, 4 февраля 2017 года. Фото: 54.mchs.gov.ru. Пожарные спасли девочек из волейбольной команды. Новосибирская область, 4 февраля 2017 года. Фото: 54.mchs.gov.ru.

Автобус съехал в кювет, водитель не смог самостоятельно вызволить машину, в которой кроме него ехали 10 девочек из волейбольной команды и их тренер.

Потерпевшие обратились за помощью в МЧС. На выручку ребятам отправили машину с ближайшего пожарного поста. Вскоре подоспел местный фельдшер, который осмотрел подростков. Потом всех эвакуировали на сельском автобусе, который прислал муниципалитет. Девочек и их тренера доставили на пожарный пост в село Лягушенское. Спортсменок напоили чаем, а потом отвезли в столовую на обед. Пока автобус команды доставали из снежного плена, для девочек провели экскурсию по пожарному посту.

Вечером спортсменки и их тренер вернулись в Куйбышев.

В операции по спасению участвовали 12 человек и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.