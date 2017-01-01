Фотофакты. Под Новосибирском пожарные спасли девочек, автобус которых сломался на трассе

Пожарные помогли юношеской спортивной команде, которая ехала по трассе в Новосибирской области из Куйбишева в Карасук. ЧП произошло 4 февраля.
Автобус съехал в кювет, водитель не смог самостоятельно вызволить машину, в которой кроме него ехали 10 девочек из волейбольной команды и их тренер.
Потерпевшие обратились за помощью в МЧС. На выручку ребятам отправили машину с ближайшего пожарного поста. Вскоре подоспел местный фельдшер, который осмотрел подростков. Потом всех эвакуировали на сельском автобусе, который прислал муниципалитет. Девочек и их тренера доставили на пожарный пост в село Лягушенское. Спортсменок напоили чаем, а потом отвезли в столовую на обед. Пока автобус команды доставали из снежного плена, для девочек провели экскурсию по пожарному посту.
Вечером спортсменки и их тренер вернулись в Куйбышев.
В операции по спасению участвовали 12 человек и 7 единиц техники, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
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