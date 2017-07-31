Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru. Как в Алтайском крае борются с последствиями разрушительного урагана. Советский район, июль 2017 года. Фото: 22.mchs.gov.ru.

Напомним, мощный ураган прошелся по территории трех юго-восточных районов края в ночь на 29 июля. Повреждения получили ряд социальных объектов, около полутысячи частных жилых домов граждан. Во время разгула стихии пострадала жительница Советского района, которая сейчас госпитализирована. По данным зампреда правительства края Виктора Мещерякова, самые значительные повреждения получили объекты энергетики в Советском районе: здесь свалены 60 опор линий электропередачи на линиях 10 кВт, 150 опор - на линиях 0,4 кВт. Всего зафиксировано более 500 порывов на линиях электропередачи.

За воскресенье сотрудникам МЧС в Советском удалось убрать 260 кубометров строительного мусора. Отработаны 94 заявки по оказанию адресной помощи пострадавшему населению на расчистку дворовых территорий от поваленных деревьев и демонтаж кровельного покрытия. Расчищены 10 улиц и 2 парков. В этой работе приняли участие и подростки-волонтеры из "Святогора".

Марина Зелёнкина,

старший прапорщик запаса пограничных войск, руководитель "Святогора":

Ребята узнали о произошедшем из интернета. Они сами предложили поехать и помочь в уборке территории села от того огромного количества веток и сучьев, которые остались после непогоды. Дети созвонились, встретились, не смотря на каникулы, и вот мы здесь. Такой "волонтёрский выезд" у нас впервые.

31 июля в Советское также прибыли спасатели Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда, которые ранее были задействованы на работах в соседних сёлах, пострадавших от урагана. Всего в работах задействовано 256 человек, 58 единиц техники, из них от МЧС России 138 человек, 19 единиц техники. Активную работу по восстановлению электроснабжения продолжают 15 аварийно-восстановительных бригад Алтайэнерго.

Поваленные деревья распиливают члены группировки МЧС. По решению администрации села, эти дрова из поваленных деревьев раздадут малоимущим гражданам, одиноким и пенсионерам. В пострадавших населенных пунктах проводятся обследования поврежденных зданий, чтобы установить масштабы ущерба.

Напомним также, что в Советском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

31 июля губернатор края Александр Карлин провел оперативное совещание правительства, где рассматривался вопрос о том, что шторм причинил существенный ущерб в трех сельских территориях региона. По заверениям зампреда правительства Мещерякова в селе Советское предприятие "Алтайкрайэнерго" планирует завершить работы на электросетях к 21.00 31 июля.

Александр Карлин поручил зампредам правительства края Виктору Мещерякову и Надежде Капура взять на контроль ситуацию в районах, пострадавших от урагана.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Мы должны в ближайшее время получить полную исчерпывающую информацию от администраций районов и социальных учреждений о характере и размере причиненного ущерба, а также о необходимых ресурсах для восстановления объектов. Ситуацию следует держать на контроле до полного устранения последствий удара стихии.

По данным официального сайта региона, ущерб, причиненный стихией в Советском, Бийском и Смоленском районах, подсчитывается и окончательно будет установлен в ближайшие дни.