Угроза туркластеру: почему чиновники не дают барнаульской фирме добывать песок у "Леруа Мерлен"

В 2014 году компания "Строй Авангард" получила у краевых властей лицензию на геологическое изучение участка Малоказенный (см. схему ниже). По словам директора Сергея Золотухина, потратив около 5-7 млн рублей на исследование, компания выяснила: здесь можно добыть до 5 млн кубометров строительного песка. Это в пять раз больше, чем потребляют все ЖБИ заводы и производители кирпича в Алтайском крае вместе взятые.

В марте 2015 года экспертная комиссия при Минприроды региона поставила запасы песка на Малоказенном на государственный баланс. Через два месяца "Строй Авангард" получил свидетельство, которое подтверждает, что именно эта компания стала первооткрывателем месторождения. Документ дает право получить лицензию на добычу полезных ископаемых вне конкурса.

Однако Минприроды отказалось выдать эту лицензию. Это обосновывали тем, что участок частично находится в водоохранной зоне. Бизнесмен подал в суд. Во время тяжбы выяснилось, что 24 июля 2015 года Малоказенный сняли с государственного баланса "со ссылкой на утрату промышленного значения", — говорится в материалах арбитража.

За день до этого в администрации Барнаула провели совещание. На нем обсуждали создание рекреационной зоны и строительство конгрессно-выставочного центра на острове Помазкин (составная часть проекта туркластера "Барнаул — горнозаводской город"). Часть этой территории запланирована как раз на месте, где "Строй Авангард" намерен добывать песок.

Из протокола совещания:

Данное обстоятельство делает невозможным организацию рекреационной зоны. Под угрозу ставится реализация федеральной целевой программы и освоение средств федерального бюджета. С учетом высокой социальной, экономической и бюджетной значимостью проекта по освоению острова Помазкин высказана просьба снять с государственного баланса месторождение Малоказенное.

В мэрии даже подсчитали: эффект для бюджета при добыче песка составит 40 млн рублей, а от воплощения в жизнь федеральной программы — 2,7 млрд рублей.

Однако арбитражный суд этим доводам не внял и указал: по закону снять объект с баланса можно только по результатам отчета недропользователя. А раз это сделали без его участия, то это незаконно. 21 марта 2017 арбитражный суд постановил вернуть участок Малоказенный на баланс, а в июне суд апелляционной инстанции подтвердил это решение.

Параллельно шел другой процесс: когда участок вернули на баланс, "Строй Авангард" обратился в арбитраж с иском в Минприроды. В нем предприниматели потребовали выдать им лицензию, подтверждающую право пользования недрами. Суд 19 июня вынес решение в их пользу, а 30 августа апелляционный суд в Томске оставил жалобу Минприроды без удовлетворения.

Сергей Золотухин,

директор компании "Строй Авангард":

Решение арбитражного суда вступило в силу в тот же день, то есть 30 августа. Но Минприроды Алтайского края не торопится его выполнять. Исполнитель, которому поручили наше дело, 18 сентября сообщил, что передал наше дело юристам. Значит, продолжают искать основания для того, чтобы не допустить нас до работ.

22 сентября директор "Строй Авангарда" написал заявление в Следственный комитет, в котором просит привлечь и.о. министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина к уголовной ответственности (копия есть в распоряжении редакции) за нарушение прав предпринимателя.

Сам Владимир Попрядухин в ответ на запрос altapress.ru заявил, что суд не обязывал Минприроды предоставить право пользования недрами "Строй Авангард". Он лишь признал недействительным отказ в предоставлении такого права.

Он также сообщил, что Минприроды получило от "Строй Авангарда" полный пакет документов 20 сентября. Сейчас заявку компании рассматривают. На это у чиновников есть время до 20 октября. На вопрос, будет ли ведомство подавать заявления в кассационную инстанцию о пересмотре дел, в которых победила компания, Попрядухин ответил уклончиво. "Решение будет принято в установленный законом срок", — сообщил и.о. министра.