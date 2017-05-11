Учёные: тараканы помогут спасти Землю от парникового эффекта

Британские ученые сенсационно заявили — спасти Землю от парникового эффекта можно, отказавшись от употребления говядины. Заменить белок, получаемый человеком с мясом, они предлагают за счет тараканов и кузнечиков.
Исследователи отмечают, что насекомые могут быть не менее вкусными, питательными и полезными, чем мясные продукты. Они считают, что если снизить численность скота, выращиваемого для производства мяса, хотя бы на 50%, парниковый эффект на нашей планете снизится. Также это будет способствовать уменьшению количества дыр в озоновом слое.
На сегодняшний день скотоводческие фермы являются одним из главных производителей парниковых газов. Способствует усилению парникового эффекта и выращивание рыбы на специальных фермах. Они подсчитали, что сокращение производства мяса и рыбы позволит освободить миллионы гектаров земли. И это, конечно же, благотворно повлияет на природу нашей планеты.
Введение в рацион тараканов для спасения планеты должно быть масштабным. Добиться этого можно только в случае, если соответствующие программы будут поддерживаться на государственном уровне.
Но, как отмечают некоторые специалисты, полностью отказаться от мяса и рыбы человечество не сможет. Ведь в белке, получаемом при употреблении в пищу насекомых, нет — увы — всех необходимых человеку аминокислот, пишет informing.ru.
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