Дмитрий Марьянов должен был приехать в Барнаул со спектаклем 18 октября

По словам организаторов спектакля, на представление было продано около 400 билетов. Сейчас решается вопрос о том, отменить ли показ вовсе или перенести его на более позднее время, чтобы подыскать другого актера. Билеты можно вернуть в кассе театра Музкомедии вплоть до запланированного показа 18 октября.

Спектакль "Нереальное шоу" — это история о мужчине и женщине, которые оказались в замкнутом пространстве. Героям предстоит ответить на главный вопрос: "Для чего мы здесь?" В поисках ответа им придется узнать о самих себе много такого, о чем в обычной жизни люди предпочитают молчать. Но главная тайна откроется только в финале спектакля, когда зритель понимает, чьими пленниками стали герои.

В 2016 году Дмитрий Марьянов побывал в Алтайском крае — он стал гостем Шукшинского фестиваля в Барнауле и Сростках. А кроме того, летом 2017 годана Алтае проводили кастинг на съемки пятой серии киносаги "Нити Шамбалы", в которой был занят актер.

15 октября Дмитрий Марьянов почувствовал себя плохо в дороге, друзья решили отвезти его в больницу подмосковной Лобни. Он скончался в возрасте 47 лет. По данным источникам ТАСС, актер умер из-за того, что у него оторвался тромб. Представитель артиста Алевтина Кунгурова не стала уточнять подробности трагедии, сказала, что нужно дождаться медицинского заключения.

Справка

Дмитрий Марьянов окончил Щукинское училище. Работал в театре "Ленком", много снимается в кино, играет в театре. В том числе и театральном бестселлере последних лет "Ледис найт". Среди фильмов с его участием: "Выше радуги", "Игра в правду", "Какая чудная игра", "Графиня де Монсоро", "Маросейка, 12", "День радио" и др.

С 1994 года актер выступал в составе труппы театра Ленком, в частности сыграл в постановках "Юнона и Авось", "Бременские музыканты" и многих других. Марьянов сотрудничал с "Квартетом И".