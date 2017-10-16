Дмитрий Марьянов должен был приехать в Барнаул со спектаклем 18 октября

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Жизнь

18 октября в Барнауле должен был пройти спектакль с участием Дмитрия Марьянова и Любови Толкалиной "Нереальное шоу". Однако известный российский актер театра и кино скоропостижно скончался 15 октября.

Дмитрий Марьянов побывал на Алтае на премьере фильма "Легенда об Богатыре Сарткапае" из киносаги "Нити Шамбалы".
Дмитрий Марьянов побывал на Алтае на премьере фильма "Легенда об Богатыре Сарткапае" из киносаги "Нити Шамбалы". Фото: Лидерфильм.рф.

По словам организаторов спектакля, на представление было продано около 400 билетов. Сейчас решается вопрос о том, отменить ли показ вовсе или перенести его на более позднее время, чтобы подыскать другого актера. Билеты можно вернуть в кассе театра Музкомедии вплоть до запланированного показа 18 октября.

Спектакль "Нереальное шоу" — это история о мужчине и женщине, которые оказались в замкнутом пространстве. Героям предстоит ответить на главный вопрос: "Для чего мы здесь?" В поисках ответа им придется узнать о самих себе много такого, о чем в обычной жизни люди предпочитают молчать. Но главная тайна откроется только в финале спектакля, когда зритель понимает, чьими пленниками стали герои.

В 2016 году Дмитрий Марьянов побывал в Алтайском крае — он стал гостем Шукшинского фестиваля в Барнауле и Сростках. А кроме того, летом 2017 годана Алтае проводили кастинг на съемки пятой серии киносаги "Нити Шамбалы", в которой был занят актер.

15 октября Дмитрий Марьянов почувствовал себя плохо в дороге, друзья решили отвезти его в больницу подмосковной Лобни. Он скончался в возрасте 47 лет. По данным источникам ТАСС, актер умер из-за того, что у него оторвался тромб. Представитель артиста Алевтина Кунгурова не стала уточнять подробности трагедии, сказала, что нужно дождаться медицинского заключения.

Справка

Дмитрий Марьянов окончил Щукинское училище. Работал в театре "Ленком", много снимается в кино, играет в театре. В том числе и театральном бестселлере последних лет "Ледис найт". Среди фильмов с его участием: "Выше радуги", "Игра в правду", "Какая чудная игра", "Графиня де Монсоро", "Маросейка, 12", "День радио" и др.

С 1994 года актер выступал в составе труппы театра Ленком, в частности сыграл в постановках "Юнона и Авось", "Бременские музыканты" и многих других. Марьянов сотрудничал с "Квартетом И".

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