Специалисты Clean Ultimate Company организуют "скорую помощь" заведениям Барнаула

Больше всех в осенний сезон дождей и грязи страдают заведения, где есть большой поток посетителей. Clean Ultimate Company (компания "Новая Сибирь") организовала "скорую помощь", чтобы помочь владельцам бизнеса и руководителям учреждений содержать помещения в чистоте, даже когда на улице слякоть. Экономить средства, время и силы на мойке пола и окон реально.
Профессиональные моющие средства и эффект
Илья Дружинин,
руководитель направления Kiehl:
Цена рабочего раствора профессиональных средств, в разы ниже бытовых продуктов. Как правило, это концентрат, из которого можно получить в несколько раз больше готового моющего средства, просто разведя его водой. В моей практике, например, универсальный очиститель Кларолайн Эко (ClaroLine Eco) клиенты используют как для ежедневной, так и для интенсивной мойки поверхностей (заметьте, не только пола).
В среднем на 1 кв. м используется 1 мл концентрата. Нетрудно посчитать, что одной десятилитровой канистрой концентрата можно вымыть 10 000 кв.м.
Удобный инвентарь – это экономия времени и сил
Большое значение для эффективной уборки имеет удобный инвентарь, который существенно экономит время и силы. Специалисты Clean Ultimate Company рекомендуют использовать в общественных заведениях профессиональный инвентарь. Он имеет множество преимуществ перед бытовым.
- Используйте механические системы отжима. Они тщательно удалят воду менее чем за 12 секунд.
- Мопы со специальными вставками в 2,5 раза быстрее избавят даже от сильных загрязнений.
- Удлиняющиеся ручки позволят убираться на большой высоте (до 6 м) без использования стремянок.
- Тележки легко транспортируют тяжелые ведра.
- Легкая конструкция швабр делает процесс уборки максимально удобным. И такая швабра прослужит долго.
Цена и качество
В своей работе Clean Ultimate Company всегда тщательно изучает потребности клиента, подбирает инвентарь и химию с наилучшим соотношением цены и качества.
На сайте компании вы можете найти свежие акции на уборочный инвентарь для чистки окон и пола.
Clean Ultimate Company (компания "Новая Сибирь") - официальный дистрибьютор профессиональных средств для уборки на предприятиях. Компания существует с 2000 года и помогла построить успешный бизнес 3500 клиентам в 9 городах России. Среди них: аэропорт Барнаула, Ibis Hotels, новосибирский ресторан "Максимилианс", Новосибирский театр оперы и балета, крупнейший производитель колбасных изделий "Омский бекон", сеть омских автозаправок "Юнигаз" и другие. Компания снабжает:
- профессиональной химией,
- уборочными тележками и прочим инвентарем,
- диспенсерами для туалетных комнат,
- бумажно-гигиенической продукцией,
- СИЗами,
- продукцией для сервировки стола.
Будем рады пообщаться с вами и помочь в вопросах оптимизации затрат на уборку.
Телефон единого call-центра (звонок бесплатный по РФ) - 8-800-2222-800.
Центр поддержки бизнеса Clean Ultimate Company в Барнауле: ул. Северо-Западная, 4-д.
Clean Ultimate Company в социальных сетях: "Вконтакте", "Фейсбук", "Инстаграм".
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- Сюжет: Новости компаний
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