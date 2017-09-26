Специалисты Clean Ultimate Company организуют "скорую помощь" заведениям Барнаула

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Сегодня, 09:31.
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Больше всех в осенний сезон дождей и грязи страдают заведения, где есть большой поток посетителей. Clean Ultimate Company (компания "Новая Сибирь") организовала "скорую помощь", чтобы помочь владельцам бизнеса и руководителям учреждений содержать помещения в чистоте, даже когда на улице слякоть. Экономить средства, время и силы на мойке пола и окон реально.

Центр поддержки бизнеса Clean Ultimate Company в г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 4-д.
Центр поддержки бизнеса Clean Ultimate Company в г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 4-д. Фото: личный архив ООО "Новая Сибирь".

Профессиональные моющие средства и эффект

Илья Дружинин,
руководитель направления Kiehl:

Цена рабочего раствора профессиональных средств, в разы ниже бытовых продуктов. Как правило, это концентрат, из которого можно получить в несколько раз больше готового моющего средства, просто разведя его водой. В моей практике, например, универсальный очиститель Кларолайн Эко (ClaroLine Eco) клиенты используют как для ежедневной, так и для интенсивной мойки поверхностей (заметьте, не только пола).

В среднем на 1 кв. м используется 1 мл концентрата. Нетрудно посчитать, что одной десятилитровой канистрой концентрата можно вымыть 10 000 кв.м.

Комплексная уборочная тележка Волео Про Vileda Professional.
Комплексная уборочная тележка Волео Про Vileda Professional.

Удобный инвентарь – это экономия времени и сил

Большое значение для эффективной уборки имеет удобный инвентарь, который существенно экономит время и силы. Специалисты Clean Ultimate Company рекомендуют использовать в общественных заведениях профессиональный инвентарь. Он имеет множество преимуществ перед бытовым.

  • Используйте механические системы отжима. Они тщательно удалят воду менее чем за 12 секунд.
  • Мопы со специальными вставками в 2,5 раза быстрее избавят даже от сильных загрязнений.
  • Удлиняющиеся ручки позволят убираться на большой высоте (до 6 м) без использования стремянок.
  • Тележки легко транспортируют тяжелые ведра.
  • Легкая конструкция швабр делает процесс уборки максимально удобным. И такая швабра прослужит долго.
Инвентарь для мытья окон Эволюшн Vileda Professional.
Инвентарь для мытья окон Эволюшн Vileda Professional.

Цена и качество

В своей работе Clean Ultimate Company всегда тщательно изучает потребности клиента, подбирает инвентарь и химию с наилучшим соотношением цены и качества.

На сайте компании вы можете найти свежие акции на уборочный инвентарь для чистки окон и пола.

Clean Ultimate Company (компания "Новая Сибирь") - официальный дистрибьютор профессиональных средств для уборки на предприятиях. Компания существует с 2000 года и помогла построить успешный бизнес 3500 клиентам в 9 городах России. Среди них: аэропорт Барнаула, Ibis Hotels, новосибирский ресторан "Максимилианс", Новосибирский театр оперы и балета, крупнейший производитель колбасных изделий "Омский бекон", сеть омских автозаправок "Юнигаз" и другие. Компания снабжает:

  • профессиональной химией,
  • уборочными тележками и прочим инвентарем,
  • диспенсерами для туалетных комнат,
  • бумажно-гигиенической продукцией,
  • СИЗами,
  • продукцией для сервировки стола.

Будем рады пообщаться с вами и помочь в вопросах оптимизации затрат на уборку.

Телефон единого call-центра (звонок бесплатный по РФ) - 8-800-2222-800.

Центр поддержки бизнеса Clean Ultimate Company в Барнауле: ул. Северо-Западная, 4-д.

Clean Ultimate Company в социальных сетях: "Вконтакте", "Фейсбук", "Инстаграм".

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