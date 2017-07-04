Специалисты NASA опасаются, что дым от лесных пожаров в Сибири изменит климат на Земле

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Сегодня, 14:58.
Жизнь

Лесные пожары в Сибири стали самыми масштабными за последние 10 тысяч лет, считают эксперты NASA.

Летчики военно-транспортной авиации ВВС России ликвидируют лесной пожар.
Летчики военно-транспортной авиации ВВС России ликвидируют лесной пожар. Фото: Минобороны РФ.

Специалисты опасаются, что природные бедствия могут оказать серьезное влияние на изменения климата, так как сибирские леса занимают более чем 10% суши, сообщает "Федеральное агентство новостей".

Леса играют чрезвычайно важную роль в круговороте углерода, отмечают в NASA. Ежегодно они поглощают из атмосферы более полумиллиарда тонн углекислого газа. При пожаре происходит обратный процесс и гигантское количество углерода высвобождается наружу, что наносит огромный вред атмосфере и всему населению Земли. Также горение может ускорять таяние льдов в Арктике.

Спутники NASA Suomi NPP и Aqua еще 28 июня сообщали о сильнейшем задымлении, вызванном пожарами. Дым поднимался на огромную высоту, что и позволило специалистам его заметить, пишет ura.ru.

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