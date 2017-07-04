Специалисты NASA опасаются, что дым от лесных пожаров в Сибири изменит климат на Земле

Лесные пожары в Сибири стали самыми масштабными за последние 10 тысяч лет, считают эксперты NASA.
Специалисты опасаются, что природные бедствия могут оказать серьезное влияние на изменения климата, так как сибирские леса занимают более чем 10% суши, сообщает "Федеральное агентство новостей".
Леса играют чрезвычайно важную роль в круговороте углерода, отмечают в NASA. Ежегодно они поглощают из атмосферы более полумиллиарда тонн углекислого газа. При пожаре происходит обратный процесс и гигантское количество углерода высвобождается наружу, что наносит огромный вред атмосфере и всему населению Земли. Также горение может ускорять таяние льдов в Арктике.
Спутники NASA Suomi NPP и Aqua еще 28 июня сообщали о сильнейшем задымлении, вызванном пожарами. Дым поднимался на огромную высоту, что и позволило специалистам его заметить, пишет ura.ru.
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