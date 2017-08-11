Специалисты NASA подвердили существование "планеты-убийцы"

О существовании этой планеты знали еще много столетий назад. Упоминания о ней ученые обнаружили еще в древних писаниях. Но там с появлением Нибиру — её называют "планетой-убийцей" или "планетой X" —связывали наступление конца света. Однако ученые NASA долгое время опровергали теорию о том, что она может уничтожить человечество.

В докладе космического агентства говорится, что небесное тело не приближается к нашей планете, иначе исследователи уже давно установили этот факт. Поэтому теорию о конце света можно считать бездоказательной, подытожили в NASA, сообщает 360tv.ru.

Ранее в США заявляли, что к Земле приближается огромная планета Нибиру, с которой связали различные катаклизмы, в том числе климатические.

Ранее ученый Дэвид Мид в своей работе "Planet X: The 2017 Arrival" заявил, что октябре 2017 года Земля погибнет в результате столкновения с планетой Нибиру (или Планетой Х).

Мид уверен, что общественность якобы держат в неведении, чтобы избежать паники. По его конспирологической теории, мировая элита уже строит бункеры в надежде спастись от апокалипсиса.

Факт

Вероятность апокалипсиса на Земле в 2017 году превышает 0,2%. Это следует из исследования, проведенного испанским математиком Фергусом Симпсоном.