Специалисты NASA прокомментировали информацию об открытии внеземной жизни

Об этом в своем микроблоге сообщил Томас Цурбухен, заместитель руководителя научного подразделения NASA.

Contrary to some reports, there’s no pending announcement from NASA regarding extraterrestrial life. — Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) 26 июня 2017 г.

"Вопреки некоторым сообщениям, распространяемым в СМИ, мы не готовим никаких заявлений, связанных с изучением внеземной жизни. Одни ли мы во Вселенной? Мы пока не знаем, так ли это или нет, но мы готовим миссии, которые помогут нам найти ответ на этот фундаментальный вопрос", — написал ученый.

Ранее представители хакерской группировки Anonymous опубликовали в Youtube видео, в котором они утверждали, что в ближайшее время NASA объявит об открытии внеземной жизни.

Причем подобный вывод хакеры сделали не на основе "утечки" данных или взломанной переписки представителей космического агентства, а на базе выступления заместитель руководителя научного подразделения NASA перед Конгрессом США в апреле 2017 года.

Ученый рассказал конгрессменам о том, каких успехов NASA добилось в поисках аналогов Земли и внеземной жизни. Одним из основных пунктов этого выступления было то, что одна из лун Сатурна, Энцелад является сегодня главным кандидатом на роль первой "колыбели" внеземной жизни, поскольку в его теплом подледном океане есть все необходимое для зарождения жизни — вода, нутриенты, минералы и источник энергии, пишет Bfm.ru.