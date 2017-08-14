Специалисты NASA разглядели на Луне гигантский "парящий объект"

На одном из склонов кратера Тихо в юго-восточной части Луны находится гигантский сферический объект. Тень от него падает на поверхность Луны так, что кажется, будто он парит в воздухе. Очертания находки напоминают голову или шлем.

Полученные снимки привлекли внимание уфологов. Некоторые из них предположили, что на них запечатлен "парящий дом пришельцев". Другие рассмотрели объект на сваях или шасси. Но многие считают, что это всего лишь оптическая иллюзия.

Ранее ученые обнаружили на Луне древнюю пирамиду. По мнению уфологов, обнаруженный объект может говорить о том, что на Луне когда-то была цивилизация. Однако она погибла из-за катастрофы. Есть и еще одно мнение. Часть специалистов предполагает, что пирамиду построили инопланетяне, пишет svpressa.ru.

Также сообщалось, что у ченые разгадали тайну появления тени на поверхности Земли, которую сумел зафиксировать японский спутник. Сначала в наблюдаемой части планеты наступает день, а потом на поверхности заметно темное пятно, которое в течение световой части суток проносится по планете. Выяснилось, что эту тень отбрасывает Луна. В этот момент в затененных районах Земли наблюдалось полное солнечное затмение.