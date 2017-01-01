Специалист опроверг миф о пользе 10 тысяч шагов в день

Такое заявление сделал профессор информатики Грег Хагер из Университета Джонса Хопкинса. Он отметил, что идея про то, что ежедневно надо проходить 10 тысяч шагов, чтобы похудеть, появилась еще в 1960-х годах в Японии.

Однако с тех пор никто не проводил корректных исследований этой гипотезы. Поэтому, по мнению Хагера, нет научных доказательств такого метода. Более того — ходьба в таком количестве даже может навредить организму, считает профессор.

По словам учёного, во многих странах сейчас популярна идея, что для похудения нужно ежедневно совершать около 10 тыс. шагов.

Этот метод берёт начало ещё в 1960 году. Именно тогда японские специалисты провели исследование и выяснили: чтобы сжечь 3 тыс. калорий, человек должен совершать 10 тыс. шагов каждый день.

Но позже не было проведено никаких корректных исследований, которые бы доказывали, что ходьба в таком количестве полезна, а не вредна для здоровья.