Специалисты рассказали, как заниматься сексом и не нервничать

Эксперты в области межличностных отношений проанализировали страхи и тревоги, которые возникают у людей во время близких отношений. Они составили список несложных советов, которые могут помочь избавиться от неуверенности в себе тем, кто впервые оказался в постели с новым партнером, пишет портал "Все о здоровье".
Вот что предлагают специалист по сексуальным проблемам Джордан Тишлер и психотерапевт Фрэн Уолфиш:
- Полюбите свое тело. Чем больше наслаждения вы будете испытывать от своего обнаженного тела, тем меньше вы будете беспокоиться о том, что происходит в постели.
- Не торопитесь, старайтесь, насколько это возможно, замедлить развитие событий в спальне. Чем медленнее вы будете продвигаться к финалу, тем меньше будет тревоги и беспокойства, тем более расслабленно вы будете себя чувствовать.
- Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас. Забудьте о, возможно, неудачном прошлом опыте и неопределенном будущем.
- Найдите источник вашей тревоги. Правда, здесь может потребоваться помощь специалиста.
- Побольше общайтесь со своим партнером. Чем больше вы будете разговаривать, тем крепче будет и физическая, и эмоциональная связь между вами, тем меньше будет поводов для тревоги.
Кстати, специалисты утверждают, что нужно обязательно прямо говорить партнеру, что вам нравится или не нравится, чего хочется, а чего нет.
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