Специалисты рассказали, как заниматься сексом и не нервничать

Эксперты в области межличностных отношений проанализировали страхи и тревоги, которые возникают у людей во время близких отношений. Они составили список несложных советов, которые могут помочь избавиться от неуверенности в себе тем, кто впервые оказался в постели с новым партнером, пишет портал "Все о здоровье".

Вот что предлагают специалист по сексуальным проблемам Джордан Тишлер и психотерапевт Фрэн Уолфиш: Полюбите свое тело. Чем больше наслаждения вы будете испытывать от своего обнаженного тела, тем меньше вы будете беспокоиться о том, что происходит в постели. Не торопитесь, старайтесь, насколько это возможно, замедлить развитие событий в спальне. Чем медленнее вы будете продвигаться к финалу, тем меньше будет тревоги и беспокойства, тем более расслабленно вы будете себя чувствовать. Сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас. Забудьте о, возможно, неудачном прошлом опыте и неопределенном будущем. Найдите источник вашей тревоги. Правда, здесь может потребоваться помощь специалиста. Побольше общайтесь со своим партнером. Чем больше вы будете разговаривать, тем крепче будет и физическая, и эмоциональная связь между вами, тем меньше будет поводов для тревоги. Кстати, специалисты утверждают, что нужно обязательно прямо говорить партнеру, что вам нравится или не нравится, чего хочется, а чего нет.