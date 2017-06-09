Специалисты российских авиакомпаний массово уезжают работать в Азию

Главная причина переезда — экономическая: зарплата сотрудника авиакомпании в Китае в среднем в четыре раза выше, чем в России, передает "Коммерсант".

Источник издания связывает сбои полетной программы в "ВИМ-Авиа" с уходом 12 КВС. За последнюю неделю из-за отмены и задержки рейсов авиакомпанией пострадали более 10 тысяч пассажиров. Такие данные приводит Ассоциации туроператоров России. В "ВИМ-Авиа" подтвердили, что некоторые пилоты уехали работать в Китай, Индию и Вьетнам. В отличие от России, в странах Азии государства создают привлекательные условия для иностранного летного состава.

По словам сотрудника зарубежного рекрутингового агентства, зарплата пилота в Китае в среднем в четыре раза выше, чем в РФ, — от 17-25 тыс. долларов в месяц. График работы — 80 часов налета в месяц (в РФ — 90), не менее 96 дней отпуска (в России — 70 дней). Российскими сотрудниками интересуются десять китайских компаний, преимущественно ищут КВС с налетом от 2,5 тыс. часов. Сейчас в КНР порядка 100 российских КВС и инструкторов, еще столько же готовятся к приему на работу.

"Аэрофлот" для привлечения сотрудников уже пять раз увеличивал зарплату, но "больше не видит возможностей для ее роста", поскольку второй пилот получает 320-350 тыс. рублей в месяц, КВС — 470 тыс. рублей, а инструктор — более 500 тыс. рублей. Авиакомпания запросила новую квоту на 40 иностранных пилотов. Руководство "Аэрофлота" подтвердило, что у них наблюдается дефицит российских КВС.

Минтранс и представители отрасли связывают высокий разрыв в зарплатах со слабым рублем. В "ВИМ-Авиа" большие зарплаты в Китае объясняют отсутствием затрат на подготовку пилотов и неимением обязательств по пенсионному и социальному обеспечению сотрудников по окончании контракта. Переводчик заявляет, что проблему необходимо решать на государственном уровне.