Специалисты выяснили уровень приверженности жителей Алтая к ЗОЖу

Алтайский край занял 41 строчку в рейтинге регионов по уровню приверженности жителей к здоровому образу жизни, а Республика Алтай — 64 место. Список составили эксперты РИА Рейтинг.
Для составления рейтинга специалисты проанализировали восемь показателей: долю населения, занимающегося физической культурой и спортом, расходы на табачные изделия, объемы продажи алкогольных напитков в абсолютном алкоголе, количество совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и долю занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.
В числе лидеров рейтинга оказались регионы Северного Кавказа и юга России, а в конце списка — регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока. В лидерах оказались Чеченская республика, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Краснодарский край.
Замыкают рейтинг Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край, Забайкальский край, Республика Хакасия, Республика Бурятия. Эти регионы занимают нижние строчки почти по всем показателям, учитываемым при составлении рейтинга.
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