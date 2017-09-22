Специалисты выяснили уровень приверженности жителей Алтая к ЗОЖу

Для составления рейтинга специалисты проанализировали восемь показателей: долю населения, занимающегося физической культурой и спортом, расходы на табачные изделия, объемы продажи алкогольных напитков в абсолютном алкоголе, количество совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и долю занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

В числе лидеров рейтинга оказались регионы Северного Кавказа и юга России, а в конце списка — регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока. В лидерах оказались Чеченская республика, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Краснодарский край.

Замыкают рейтинг Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край, Забайкальский край, Республика Хакасия, Республика Бурятия. Эти регионы занимают нижние строчки почти по всем показателям, учитываемым при составлении рейтинга.