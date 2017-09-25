Спецназ задержал двух барнаульцев с гранатами

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчины пытались сбыть две противотанковые гранаты (по 100 тысяч рублей каждую) и одну ручную гранату Ф-1 (за 25 тыс. рублей). Однако полицейские пресекли попытку и задержали подозреваемых. Оба ранее судимы: один за попытку продажи оружия, другой — за торговлю наркотиками.

Экспертиза подтвердила, что оружие является боеприпасами. При этом продавцы путались в показаниях. По одной версии, оружие досталось от знакомого, который уже умер. По другой — мужчины нашли их на ипподроме.

Возбуждено уголовное дело.