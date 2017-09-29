Спецслужбы на Камчатке задержали в аэропорту главу МВД региона

Сотрудники ФСБ задержали руководителя управления МВД РФ по Камчатскому краю Александра Сидоренко, сообщает ТАСС.
54-летнего генерал-майора доставили в Хабаровск для дачи показаний.
"Александр Сидоренко был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту, когда вернулся из отпуска, и сразу отправлен в Хабаровск", — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.
В управлении камчатской полиции, краевом УФСБ и СК эту информацию не подтверждают, но и не опровергают. Но на официальном сайте полицейского ведомства имя Сидоренко уже убрано из списка руководящего состава.
Причиной задержания Сидоренко могло стать расследование уголовного дела о махинациях при сооружении ведомственной вертолетной площадки Халактырского аэропорта в Петропавловске-Камчатском, пишет "РГ".
Справка
Александр Сидоренко возглавил камчатское управление МВД в январе 2011 года. До этого времени он руководил управлением уголовного розыска МВД по Республике Коми, а также был исполняющим обязанности начальника криминальной милиции республики. Службу в органах внутренних дел он начал в 1985 году в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД Куратовского райисполкома города Сыктывкара.
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