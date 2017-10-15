Спецслужбы задержали боевиков ИГ, которые готовили теракты в России

В Москве и Махачкале 13 и 14 октября задержали четверых членов "спящей ячейки", все они выходцы из Дагестана.

Задержанные дают признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГ, а также о подготовке терактов. Нападения они планировали совершить в Дагестане во время массовых мероприятий с применением самодельных взрывных устройств и холодного оружия. Также они готовили покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

"В Махачкале обнаружены два тайника, принадлежавшие преступникам, в которых находились три готовых к применению СВУ. По данному факту следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовных дел", — сказано в сообщении НАК.