Спецслужбы задержали боевиков ИГ, которые готовили теракты в России

ФСБ и МВД пресекли деятельность законспирированной ячейки ИГ (запрещена в России) в Москве и Махачкале, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.
В Москве и Махачкале 13 и 14 октября задержали четверых членов "спящей ячейки", все они выходцы из Дагестана.
Задержанные дают признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГ, а также о подготовке терактов. Нападения они планировали совершить в Дагестане во время массовых мероприятий с применением самодельных взрывных устройств и холодного оружия. Также они готовили покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
"В Махачкале обнаружены два тайника, принадлежавшие преступникам, в которых находились три готовых к применению СВУ. По данному факту следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовных дел", — сказано в сообщении НАК.
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