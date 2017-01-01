Спецслужбы задержали российских хакеров, которые украли более миллиарда рублей

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность хакерской группы из 50 человек, члены которой начиная с 2013 года похитили более миллиарда рублей с банковских счетов россиян. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, основная часть операции прошла в мае 2016 года. В ходе нее сотрудники МВД и ФСБ России провели обыски по 34 адресам. Они обнаружили и изъяли компьютерную технику, носители информации и средства связи, около 4,5 миллиона рублей, а также холодное оружие.
Как следует из сообщения МВД, участники хакерской группы могут быть причастны к взлому стратегических промышленных предприятий России.
В результате работы сотрудников правоохранительных органов к уголовной ответственности были привлечены 27 организаторов и участников хакерской группы. 19 из них заключили под стражу.
К началу 2017 года правоохранительные органы установили других возможных хакеров из группы. В результате 25 января МВД и ФСБ задержали 9 человек в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, а также в Тверской и Свердловской области.
Все они подозреваются в участии в хакерских атаках; один из задержанных взят под стражу. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, возможно, хакеры являются авторами банковского трояна Lurk.
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